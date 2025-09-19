Gustavo Quinteros firmó con Independiente y debutará en el clásico ante Racing

Independiente anunció este viernes la contratación de Gustavo Quinteros como flamante director técnico. El DT campeón con Vélez Sarsfield firmó contrato con el Rojo hasta diciembre de 2026, tras una negociación relámpago luego de la renuncia de Julio Vaccari. Su debut será en el clásico ante Racing, en el Cilindro de Avellaneda.

El entrenador, de 60 años, viene de un paso para el olvido por Gremio de Porto Alegre (Brasil) y, a través de una publicación en las redes sociales del club de Avellaneda, expresó: "Quiero agradecer al club, a toda la gente de Independiente por esta gran oportunidad y poder comenzar un nuevo camino juntos. Quiero expresarme hacia los hinchas de Independiente, esa gran hinchada que tiene este gran club: vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo, ponerlo en los primeros lugares".

Respecto a lo que tendrá por delante, Quinteros realizó un pedido a los simpatizantes y trazó las primeras medidas a tomar como el gran objetivo en su mente. "Necesitamos trabajar mucho, necesitamos darle al plantel esa confianza que ellos seguramente necesitan pero siempre juntos con ustedes. A toda la hinchada le pido paciencia, mucho apoyo para todos los jugadores, para el Cuerpo Técnico y para toda la gente del club, que juntos vamos a llevar a Independiente otra vez a lo más alto", afirmó.

El oriundo de Cafferata sostuvo charlas por videollamada con los dirigentes y este jueves llegó a Argentina desde Miami, tras el cual tuvo una última reunión presencial donde logró limar los últimos detalles para concretar su llegada. "Viajé para ayudar a resolver los detalles que faltan. Seguramente se dará. Me interesa mucho estar en Independiente, asumir este proyecto, y desde el club también hay interés. Esperemos llegar a un acuerdo definitivo en estas horas y que todo salga bien", reconoció al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y de cerrar el trato.

Su debut no tendrá lugar este domingo ante San Lorenzo sino que será la próxima semana, en el marco del clásico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Ante el Ciclón (club en el cual Quinteros fue campeón como jugador del Clausura 1995) dirigirá de manera interina Carlos Matheu con Eduardo Tuzzio como Ayudante de Campo.

Ahora, el DT tendrá la responsabilidad no sólo de liderar a Independiente en tiempos movidos y desde el fondo del Grupo B con apenas tres puntos, sino además de enfrentar a la Academia en su debut, un desafío que pocas veces se dio en la historia, consigna TyC Sports.