Juventud Unida se reforzó con Alan Murialdo para la etapa decisiva del TRFA

El delantero tuvo un exitoso paso por Racing de Córdoba al ascender a la Primera Nacional en 2022.

Juventud Unida de Gualeguaychú sorprendió en el mercado de pases al reforzarse con Alan Murialdo, centrodelantero de 33 años y un imponente porte físico (1,94 metros), para la continuidad del Torneo Regional Federal Amateur. El atacante selló su vínculo con la institución para afrontar la etapa decisiva del certamen.

El atacante arriba al León tras su último paso por Olimpo de Bahía Blanca en el Torneo Federal A. Sin embargo, su antecedente más laureado se remonta a 2022, cuando fue el goleador y una de las piezas fundamentales del plantel de Racing de Córdoba que logró el ascenso a la Primera Nacional. Curiosamente, en aquella campaña, Murialdo castigó por duplicado al equipo de Gualeguaychú, convirtiéndole tanto en el estadio "La Vía" como en territorio cordobés.

El reemplazo en el área y lo que viene

La llegada del Tanque se produce para cubrir la sensible baja del paraguayo Luis Felipe Rivarola. El exatacante decano, que marcó dos goles en seis presentaciones, dejó la institución tras recibir una oferta formal para sumarse a Deportivo Maipú de Mendoza en la segunda división del fútbol argentino. Con Murialdo ya integrado, el cuerpo técnico y la dirigencia analizan ahora la posibilidad de sumar un volante central para terminar de delinear la nómina.

Duelo clave en Pronunciamiento

El debut de la nueva incorporación podría darse en un escenario de alta tensión. Este domingo 4 de enero, a partir de las 20, Juventud Unida visitará a Defensores de Pronunciamiento (Depro) en el estadio Delio Cardozo por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur.

La serie, que promete ser vibrante entre dos conocidos de la provincia, tendrá su capítulo final el domingo 11 de enero en Gualeguaychú, donde el Decano buscará sellar su pasaje a las semifinales ante su público.