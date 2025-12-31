El Incaa busca fomentar nuevas producciones con el Concurso de Series Cortas de Ficción

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) anunció la apertura del Concurso de Series Cortas de Ficción 2025, una convocatoria dirigida a productores audiovisuales mayores de 18 años de todo el país, que estará hasta el 18 de enero de 2026. La iniciativa se implementa mediante una inscripción exclusivamente digital a través de la plataforma Incaa en Línea. La convocatoria apunta a fomentar la creatividad, apoyar el desarrollo de nuevos contenidos de ficción y fortalecer la producción audiovisual argentina, promoviendo proyectos innovadores que cuenten con una propuesta concreta de exhibición en plataformas digitales, canales de televisión u otros medios.

El certamen está orientado a productores que se presenten asociados con una plataforma de exhibición, ya sea digital, televisiva u otra modalidad reconocida, y que propongan series cortas de ficción compuestas por un mínimo de cuatro capitulos, con una duración no menor a veinticinco minutos cada uno. De acuerdo a lo informado por el organismo, se van a seleccionar dos proyectos en total, y cada uno de ellos va a recibir un premio de quinientos mil dólares estadounidenses, un incentivo económico destinado a acompañar las distintas etapas de desarrollo y producción de las series ganadoras.

Desde el Incaa señalaron que que la convocatoria se basa en una política de promoción que procura ampliar las oportunidades de producción para realizadores y productoras de distintas regiones del país para incentivar la generación de contenidos que puedan circular tanto en el mercado local como en el internacional.

La inscripción deberá realizarse de manera obligatoria a través de la plataforma indicada, ya que no se aceptarán postulaciones fuera del sistema ni presentaciones realizadas una vez vencido el plazo establecido.

Asimismo, el Incaa habilitó canales de consulta específicos para acompañar a los interesados durante el proceso de postulación. Las consultas vinculadas al contenido del Concurso de Series Cortas de Ficción 2025 podrán realizarse al correo concursospromocion@incaa.gob.ar, mientras que las dudas relacionadas con el funcionamiento de la plataforma digital deberán dirigirse a enlinea@incaa.gob.ar