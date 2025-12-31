Nicole Neumann desafió a Fabián Cubero y confirmó que le hará otra fiesta de 15 a su hija Allegra

Lejos de terminar el 2025 con paz y amor, Fabián Cubero y Nicole Neumann sumaron un capítulo más a su eterna lucha. Este martes, la modelo confirmó que le organizará una fiesta de 15 a su hija Allegra, al margen de la celebración impulsada por su padre, desafiando el acuerdo previo que había hecho con el exfutbolista.

La modelo confirmó que está avanzando con los preparativos del cumpleaños de Allegra, incluyendo la elección del vestido junto al diseñador Laurencio Adot y la preparación de sorpresas para la homenajeada. Todo comenzó cuando la figura de la moda abordaba su vehículo en Punta del Este y fue sorprendida por un periodista. "Bienvenida, a disfrutar del verano. ¿Cómo van a resolver el tema del cumpleaños de 15?", le consultaron.

Algo incómoda por la situación, Neumann respondió con tono tranquilo y seco: "Es mi segundo hogar. Basta con lo de la fiesta. Ella va a tener fiesta con su familia materna, por supuesto. Todos quieren festejar con ella sus 15".

Además, Nicole aclaró que le dio a su hija la libertad para invitar a la familia paterna si así lo deseaba: "Tenía esa posibilidad sin problemas, pero bueno no sé. Yo hablo por mi parte nada más".

El gesto de Neumann se produce luego de que Cubero excluyera expresamente a la modelo y a su entorno de la lista de invitados para la celebración que él prepara. El trasfondo de la situación radica en un acuerdo anterior: la fiesta de 15 quedaría en manos de Cubero y Mica Viciconte, mientras que Neumann organizaría un viaje con Allegra.

"La fiesta la íbamos a hacer conmigo y el viaje con la mamá. Fue algo que se pactó desde un primer momento", expresó el exfutbolista una semana atrás en diálogo con Infama (América), quien subrayó la intención inicial de mantener a las familias separadas en este tipo de eventos. En esa línea, Cubero agregó: "Las familias que terminan bien, lo pueden hacer bien. Las que terminan mal, viaje con uno y fiesta con otro. Simple".

La actitud de Neumann marca una ruptura con ese esquema, manifestando su descontento por no haber sido incluida en la organización principal y evidenciando el estado de tensión entre las partes. Por su lado, Cubero mantiene la postura de no permitir la participación de Neumann: "No entiendo por qué quiere participar de algo que no se arregló".

El exjugador aseguró que la fiesta prevista con su círculo será "inolvidable" para Allegra y los invitados. Actualmente, ambas celebraciones transcurren en paralelo y, aunque Nicole señala que Allegra tiene la opción de integrar a quien desee en su festejo, Cubero sostiene la exclusión de la madre. El destino Punta del Este aparece como referencia vinculada a la organización de Neumann, mientras que la fiesta paterna prevé una asistencia limitada al entorno familiar de Cubero.

La dinámica familiar también se refleja en la forma en que distribuyen las fiestas y vacaciones: Cubero celebró la Navidad y su cumpleaños con sus hijas, mientras que Neumann compartirá el Año Nuevo con ellas. La primera quincena de enero está reservada para la madre y la segunda para el padre, aunque Cubero ha manifestado preocupación por el cumplimiento efectivo de estas fechas.

Además, expresó malestar por la falta de resolución judicial en la situación familiar. Este nuevo enfrentamiento en torno a la fiesta de 15 de Allegra Cubero pone de manifiesto una vez más la dificultad para sostener acuerdos entre las familias de Neumann y Cubero. Cada decisión unilateral genera nuevas disputas, y la convivencia obligada por celebraciones importantes sigue expuesta a conflictos, sin señales claras de reconciliación futura.

