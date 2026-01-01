Enzo Maresca dejó de ser DT de Chelsea, donde ganó dos títulos con el entrerriano “Willy” Caballero

Enzo Maresca dejó de ser el director técnico de Chelsea y se abre un interrogante por el futuro del entrerriano Wilfredo Caballero, quien era uno de los integrantes de su cuerpo técnico. La abrupta salida del italiano se dio en un contexto muy desfavorable: los Blues lograron solo una victoria en sus últimos siete partidos de la Premier League.

Durante el ciclo de Maresca, quien contó con el oriundo de Santa Elena como asistente técnico y reemplazante en algunos partidos, el elenco de Stanford Bridge conquistó la Conference League y la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA con 32 equipos, disputada a mediados de 2025 en Estados Unidos.

La salida de Maresca estuvo marcada por tensiones internas, especialmente por una disputa con el departamento médico y diferencias persistentes sobre la gestión de jugadores lesionados. La dirección del Chelsea consideró que un recambio permitirá retomar el rumbo de la temporada, con el objetivo de mantenerse en la pelea por la clasificación a la Liga de Campeones y los demás torneos en curso.

El medio Daily Mail especificó que hubo tres razones que derivaron en el adiós de Maresca de los Blues: 1) Su decisión de no asistir a la rueda de prensa posterior al partido del martes al aducir enfermedad, cuando la directiva cree que no estaba enfermo y consideró la decisión poco profesional, irrespetuosa e injusta para el entrerriano Wilfredo Caballero, ayudante de campo, quien tuvo que sustituirlo; 2) su falta de atención a los consejos médicos sobre los jugadores que regresaban de una lesión y hacerlos jugar durante demasiado tiempo; y 3) los informes que vinculan al DT con un regreso al Manchester City, donde fue asistente de Josep Guardiola, ante una eventual salida del catalán.

Wilfredo Caballero en pleno Mundial de Clubes 2025.

Chelsea comunicó que la relación terminó de común acuerdo y agradeció a Maresca por liderar al equipo en su reciente conquista de la UEFA Conference League y el título de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. “Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada”, informó el club londinense en su declaración oficial.

Entre los posibles sucesores figuran Liam Rosenior, favorito en las casas de apuestas, y Andoni Iraola, actualmente en el Bournemouth. Por el momento, no está definido el cuerpo técnico de cara al próximo encuentro ante Manchester City, aunque el club espera anunciar al nuevo entrenador en los próximos días. El argentino Willy Caballero podría dirigir de forma provisional si la designación se retrasa. En tanto, aclararon que ni Cesc Fábregas ni John Terry se encuentran entre los finalistas para el puesto. Roberto de Zerbi, vinculado al Marsella y anteriormente considerado, tampoco está en la lista de candidatos. El sitio The Athletic también descartó a Oliver Glasner, del Crystal Palace.

La rápida salida de Maresca del Chelsea creó incertidumbre en el equipo, que este mes disputó nueve partidos en cuatro competiciones y enfrenta una caída de confianza tras obtener dos victorias en sus últimos nueve encuentros. La gestión de Maresca parecía estable hasta hace poco: el club había planeado revisar el proyecto tras finalizar la temporada, durante la segunda etapa del entrenador. Sin embargo, el abrupto final del ciclo del técnico italiano refleja un deterioro interno mayor de lo esperado, consigna Infobae.

En la Premier League, el Chelsea ocupaba el tercer puesto y se situaba a apenas 6 puntos del líder tras empatar 1-1 con el Arsenal pese a jugar casi una hora con diez hombres por la expulsión de Moisés Caicedo. Después de esa jornada, la diferencia aumentó a nueve puntos y la directiva tomó la decisión de realizar otro cambio de entrenador. El ascenso de Maresca había estado marcado por triunfos como el 3-0 ante el Barcelona en la Champions League y el reconocimiento como Gestor del Mes de noviembre por Barclays el 12 de diciembre. Solo tres semanas después, dejó el club, una velocidad de salida que resulta inusual incluso para los estándares de Stamford Bridge.