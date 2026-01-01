Hugo Fontana es el nuevo Gerente de la Liga Paranaense de Fútbol

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) anunció un cambio en su Gerencia a partir del año que comienza: Hugo Ignacio Fontana asumirá ese rol en lugar de Rodolfo Emery desde el corriente mes de enero. El cambio fue comunicado por la propia entidad con sede en Córdoba 53 de la capital entrerriana, a través de sus redes sociales.

“A partir de enero, y en el marco de una reestructuración administrativa, se producirá un cambio en la Gerencia de la Liga Paranaense de Fútbol”, inicia el breve escrito publicado este miércoles en el que agradecen “profundamente” a Rodolfo Emery por su labor en esa función.

“El Sr. Rodolfo Emery deja su función como Gerente, a quien agradecemos profundamente por su trayectoria, su compromiso y por desempeñarse siempre pensando en el bien de nuestras instituciones”, expresa y confirma a su sucesor, el ex DT de Belgrano y Atlético Paraná.

“Le damos la bienvenida a Hugo “Tony” Fontana, convencidos de que asumirá este desafío con la pasión que lo caracteriza”, señala sobre quien se desempeñaba como coordinador de la LPF. “Gracias por lo construido. Vamos por lo que viene”, agrega.