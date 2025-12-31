Stranger Things 5: a qué hora se verá el episodio final en América Latina

El lanzamiento del volumen final de Stranger Things 5 elevó la expectativa de los seguidores de la serie, quienes esperaron la conclusión de una de las producciones más emblemáticas de Netflix.

El desenlace quedó programado para el 31 de diciembre, fecha en la que el último episodio se estrena de manera global tanto en cines como en la plataforma de streaming.

Este cierre llegó después de un calendario de estrenos que incluyó el primer volumen el 26 de noviembre y el segundo el 25 de diciembre.

Horarios por país para el estreno del episodio final:

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia): 22:00.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba: 21:00.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00.

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 19:00.

De esta manera, los fans de toda la región podrán ver el desenlace de la serie en simultáneo, según el horario local de cada país.

Las imágenes del tráiler más reciente mostraron a Jim Hopper enfrentando a Eleven en el inquietante Upside Down.

En una escena cargada de tensión, Hopper le pidió: "Necesito que luches. Una última vez", palabras dirigidas a Millie Bobby Brown.

El avance puso de manifiesto la magnitud del desafío y el peso emocional que recayó sobre Eleven, cuando Hopper le recordó: "Tu infancia te fue arrebatada. Fuiste atacada, manipulada por personas terribles, pero nunca permitiste que eso te rompiera. Lucha por los días que vienen después de esto. Lucha por un mundo más allá de Hawkins. Terminemos con esto, niña".

Durante los primeros episodios de la quinta temporada, la historia profundizó en el pasado de Eleven, los experimentos MKUltra y los secretos del Upside Down, anticipando que aún quedaban revelaciones sobre Henry y las consecuencias de los portales abiertos en Hawkins.

La acción se situó en el otoño de 1987, con la ciudad bajo cuarentena, Vecna desaparecido y el grupo protagonista enfrentando una amenaza más peligrosa que nunca.

En entrevista con Deadline, Ross Duffer afirmó que el objetivo del final consistió en "cerrar todos los cabos sueltos y responder cualquier pregunta pendiente".

Por su parte, el productor ejecutivo Shawn Levy describió el desenlace como "uno de los mejores finales de cualquier serie que haya visto", destacando la destreza de los hermanos Duffer.

Finn Wolfhard (Mike Wheeler) recomendó ver el episodio final en la pantalla más grande posible, resaltando la magnitud del capítulo final.

En diálogo con Radio Times, los creadores Matt y Ross Duffer explicaron su enfoque para el cierre de la serie:

"Hay una sensación de inevitabilidad. Cuando observas series cuyos finales no funcionan, suele ser porque intentan sorprender demasiado al público o hacer algo radicalmente distinto. Queremos que todo se sienta en línea con la serie y que los finales de cada personaje se perciban como inevitables. Eso es lo que buscamos", señaló Matt Duffer.

La intención consistió en evitar giros innecesarios y mantener la coherencia narrativa que acompañó a la serie desde el inicio.

En cuanto a los horarios de estreno, la quinta temporada modificó la tradición de la plataforma. A diferencia de otros títulos, los nuevos episodios de Stranger Things 5 se liberaron bajo una estrategia que ajusta el horario para distintos países.

La llegada del volumen 3 define el cierre de una etapa, con la promesa de "revelaciones" y el final definitivo de los misterios que envolvieron a Hawkins, los experimentos secretos y el enfrentamiento entre los jóvenes protagonistas y las fuerzas del Upside Down.

Fuente: Infobae.