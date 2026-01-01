Violencia en Año Nuevo: tres heridos graves por golpes y puñaladas en Entre Ríos

Las Guardias de los nosocomios trabajaron intensamente en las primeras horas del año.

Durante las primeras horas de este 2026 se registraron al menos tres hechos de violencia en Entre Ríos, que dejaron a sus víctimas internadas en grave estado por puñaladas y golpes. Los hechos sucedieron en Concepción del Uruguay, Paraná y Alcaraz.

A las 5 de la madrugada de este jueves, un altercado familiar en una vivienda de calle Suipacha y San Lorenzo de Concepción del Uruguay terminó de manera sangrienta. Según se informó desde la Policía a ANÁLISIS, Sergio García, de 27 años, fue atacado con un cuchillo por su pareja, Luján Ríos, y luego también por un vecino quien según la denuncia “se encontraba alcoholizado y drogado” y se sumó para pelear.

En el lugar del hecho se hizo presente el Comando Radioeléctrico y el servicio de emergencias médicas, cuyo personal constató que el joven agredido sufrió heridas de arma blanca en una mano y en la zona de ambas axilas,

García se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Urquiza, hasta tanto se realicen los estudios de rigor sobre el pulmón que aparentemente estaría afectado.

La Fiscalía en turno fue informada de la situación, mientras se prosiguen con las tareas investigativas.

Reyerta y brutal agresión en Alcaraz

Apenas pasadas las 6 de la mañana sucedió otro hecho de sangre que dejó a un hombre batallando entre la vida y la muerte. Sucedió en la localidad de Alcaraz, Departamento La Paz, donde se produjo una pelea que terminó con un hombre apuñalado.

Según la información recabada por el personal policial, Jonatan Rolando García, de 33 años, mantuvo una pelea con Jonatan Castro, de la misma edad, en inmediaciones de calles Córdoba y Concordia. El primero resultó con una certera puñalada en el estómago y cayó gravemente herido al suelo.

El padre de la víctima se dirigió en forma urgente a la comisaría e informó lo que había sucedido. A su vez, señaló e identificó al autor del intento de asesinato con nombre y apellido.

García fue trasladado directamente al hospital San Martín, donde permanece internado en estado reservado.

La Policía local buscó y localizó al acusado de la brutal agresión, y también secuestró el arma blanca con la cual habría producido el ataque. La fiscal Giovannini dispuso el secuestro del arma, así como el secuestro de prendas de vestir del sospechoso y de la víctima.

Adolescente golpeado en el cráneo

En la capital provincial, el hecho más grave sucedió en inmediaciones del barrio Libertad, cerca del Club Peñarol.

Se indicó a ANÁLISIS que, alrededor de las 6.45, se produjo una riña entre los integrantes de un grupo de jóvenes, en la cual resultó gravemente herido de un golpe en la cabeza un adolescente de 15 años, oriundo de Bajada Grande.

El chico se dirigió dolorido por el corte y sangrando hacia el Centro de salud Ramón Carrillo. El personal del nosocomio le realizó las curaciones y luego lo derivaron al hospital de San Roque, debido a que sufrió un corte profundo con posible fractura en el cráneo.