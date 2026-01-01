Familia, fiestas y grandes deseos para 2026: así festejaron Año Nuevo los jugadores de la Selección Argentina

Los futbolistas de la Selección Argentina festejaron con todo el nuevo año 2026.

Sin lugar a dudas, el 2026 será un año plagado de actividad futbolera, especialmente para la Selección Argentina, que deberá afrontar los campeonatos más importantes del mundo.

A la espera de lo que será la Finalissima ante España en marzo y la defensa del título en el Mundial que comenzará en junio, varios futbolistas del combinado nacional celebraron el Año Nuevo de diferentes maneras.

Uno de los que más recibió interacciones en redes sociales fue el propio capitán y astro de la Albiceleste, Lionel Messi, quien subió a su cuenta oficial de Instagram una foto junto a sus tres hijos y su esposa Antonela Roccuzzo.

“¡¡FELIZ 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”, fue lo que escribió el actual jugador del Inter Miami en el pie de una foto que compartió en sus redes sociales.

Otro que la vivió de la forma más atractiva posible fue el flamante arquero Emiliano Dibu Martínez, quien celebró el 2026 rodeado de toda su familia.

El futbolista del Aston Villa se armó una gran fiesta con juegos de todo tipo, karaoke y baile por todas partes, tal como se pudo observar en los videos que publicó su esposa Mandinha.

Enzo Fernández, por su parte, también optó por un festejo familiar junto a su esposa y sus dos hijos, horas antes de lo que sería la salida de su entrenador del Chelsea, Enzo Maresca.

Ángel Di María no se quedó atrás con el festejo: fue visto junto a sus hijas y su esposa Jorgelina Cardoso bailando en una gran fiesta para recibir el 2026, publicó el portal Perfil.

Además, en ningún momento ocultó su gran deseo: en un video que publicó Cardoso, al campeón del mundo se lo ve gritando “Lali” en reiteradas ocasiones, haciendo alusión a su gran anhelo de conquistar la Copa Libertadores 2026 con Rosario Central.

Los demás referentes también celebraron la llegada del año, pero de manera más austera, como fue el caso de Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico, entre otros.