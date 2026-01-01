Axfiu seguirá vistiendo a Patronato hasta fines de 2028

Patronato renovó el contrato con la marca paranaense Axfiu para que siga vistiéndolo en la próxima temporada de la Primera Nacional de fútbol. La Pyme local y el club de Grella 874 extendieron el convenio hasta el 31 de diciembre de 2028, según anunció la propia entidad deportiva a través de sus redes sociales.

“Este nuevo acuerdo reafirma una relación basada en la confianza, el crecimiento conjunto y el compromiso con el desarrollo institucional y deportivo del país”, publicó el Rojinegro al informar que la empresa local “continuará siendo el sponsor y proveedor oficial de la indumentaria deportiva del club hasta el 31 de diciembre de 2028”.

Axfiu viste a Patrón desde 2021; incluso el equipo entrerriano lució sus modelos cuando estuvo en Primera División, cuando hizo historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina 2022 y también al año siguiente al participar de la Copa Libertadores de América y posteriormente de la Sudamericana.

En el video institucional, Patronato reflejó la reunión entre el titular de la marca Marcos Mendoza y el presidente del club, Adrián Bruffal, quienes firmaron la renovación contractual en las oficinas de la sede social del Santo.