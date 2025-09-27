Con cinco juegos, sigue la disputa de la Liga Profesional

Defensa y Justicia recibirá a Boca en el partido destacado del sábado.

Este sábado habrá cinco partidos correspondientes a la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. La actividad comenzará a las 14.30 con la disputa de dos encuentros en simultáneo y contará con partidos correspondientes a ambos grupos del torneo.

14.30: Gimnasia - Rosario Central (Zona B)

En uno de los juegos que iniciará a las 14.30, Gimnasia de La Plata recibirá a Rosario Central en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El árbitro del encuentro será Fernando Echenique, acompañado en el VAR por José Carreras. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

El Lobo viene de perder como visitante por 1-0 ante Deportivo Riestra y actualmente suma 10 puntos, con los que está undécimo en la tabla de posiciones. El Canalla, por su lado, marcha en la séptima posición de la Zona B con 12 puntos y en su último partido empató 1-1 con Talleres de Córdoba.

En la previa del encuentro no se prevén presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos. Entre los titulares del Canalla sí aparecerá el ex Patronato Carlos Quintana.

-Probables formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Nicolás Garayalde, Mateo Seoane, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.

DT: Alejandro Orfila.



Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.

14.30: Aldosivi - Argentinos Juniors (Zona A)

El otro duelo que iniciará a las 14.30 será por la Zona A: Aldosivi recibirá a Argentinos Juniors. El partido se disputará en el estadio José María Minella y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Yael Falcón Pérez. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Tiburón viene de perder ante Tigre por 2-0 y está actualmente en el último lugar de su grupo con apenas tres puntos. El Bicho, por su parte, ganó su último partido ante Banfield por 3-0 y está en la undécima posición, con 11 unidades.

Para este partido, el ex Patronato Justo Giani sería titular con la camiseta del Tiburón en un duelo sin presencias entrerrianas.

-Probables formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi; Agustín Palavecino, Federico Gino, Justo Giani, Thiago Serrago; Facundo De la Vega.

DT: Guillermo Farré.



Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Emiliano Viveros.

DT: Nicolás Diez.

16.45: San Lorenzo - Godoy Cruz (Zona B)

En la continuidad de la actividad, San Lorenzo recibirá a Godoy Cruz en el marco de la Zona B, en el estadio Pedro Bidegain. El encuentro comenzará a las 16.45 y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, acompañado en el VAR por Luis Lobo Medina. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Ciclón viene de empatar 1-1 con Independiente, con lo que quedó en la quinta posición de su grupo con 13 unidades. El Tomba, por su parte, suma ocho puntos y en su última presentación empató 1-1 como local ante Instituto.

Para este partido no se prevén presencias entrerrianas desde el arranque en ninguno de los dos elencos.

-Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Meli; Walter Montoya, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi.

DT: Walter Ribonetto.

19: Defensa y Justicia - Boca Juniors (Zona A)

El siguiente partido de la jornada corresponderá a la Zona A. En el estadio Norberto Tomaghello, Defensa y Justicia recibirá a Boca Juniors a partir de las 19. Jorge Baliño será el árbitro el encuentro, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio. La transmisión será de TNT Sports.

El Halcón llega tras perder ante Estudiantes por 1-0, con lo que quedó en la novena posición con 12 unidades. Boca, por su parte, empató 2-2 en un increíble partido ante Central Córdoba, con lo que quedó en la quinta colocación con 14 unidades.

A falta de la confirmación oficial por parte de los entrenadores, no se esperan presencias entrerrianas en este encuentro.

-Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez.

DT: Mariano Soso.



Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Miguel Russo.

21.15: Talleres - Sarmiento (Zona B)

El último encuentro del día será entre Talleres de Córdoba y Sarmiento de Junín en el estadio Mario Kempes. El partido iniciará a las 21.15 en el marco de la Zona B y con el arbitraje de Pablo Dóvalo. En el VAR dirá presente Ariel Penel. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

La T empató 1-1 con Rosario Central en su último partido, con lo que está penúltima con siete unidades. Sarmiento, por su lado, suma 12 puntos luego de su último triunfo como visitante por 1-0 ante Barracas Central.

De no mediar nada extraño, la de Facundo Roncaglia será la única presencia entrerriana del encuentro. El de Chajarí jugará con la camiseta del Verde entrenado por el ex Patronato Facundo Sava.

-Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Palomino; Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Juan Portilla, Gabriel Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti.

DT: Carlos Tévez.



Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo, Gastón González.

DT: Facundo Sava.

Fuentes: La Plata 1, La Capital, Mendoza Post, TyC Sports y Cba 24.