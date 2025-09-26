En Concepción del Uruguay un jurado popular declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Luego de cuatro jornadas de debate a puertas cerradas, por tratarse la denuncia de delitos contra la integridad sexual, un jurado popular reunido hoy en Concepción del Uruguay declaró culpable a DC.E.N. por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante -reiterado- agravado por el grave daño a la salud mental y por resultar encargado de la guarda de la víctima”. Fue en el marco del legajo “DC.E.N. S/ Abuso sexual con acceso carnal agravado”.

Conocido el veredicto del jurado, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, anunció que la audiencia de cesura –durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado- se realizará el lunes 6 de octubre próximo, a las 12, en la sala de audiencias de ese Tribunal.

Además el magistrado dispuso que el imputado siga en libertad, aunque cumpliendo medidas de coerción.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal María de los Ángeles Becker, en tanto que el abogado José Ostolaza. asistió a DC.E.N, quien llegó al juicio en libertad.

Se trató del centésimo cuadragésimo tercer juicio por jurados efectuado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.