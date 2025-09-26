Proyecto Erarte invita a una noche de cine, música y actuación en vivo

Este sábado a las 21, llega a Proyecto Erarte una propuesta especial: Sábado de Película, un espectáculo que revive la magia del cine clásico a través de un formato innovador que combina piano en vivo, interpretación actoral y proyecciones audiovisuales.

En escena estarán Natalio González Petrich, en el piano; Electra Barbagelata, en voz; y Rubén Clavenzani con actuación en vivo, acompañados por las visuales de Sebastián Reyes y Sergio Fabri.

La cita es en el subsuelo de Galería Flamingo (Urquiza y San Martín, Paraná). Las entradas tienen un valor de $15.000 con cupos limitados, y el espacio contará con barra y mesas compartidas para disfrutar plenamente de la velada.

Entradas en puerta antes del evento, por WhatsApp al 343 480 8780, y online en el siguiente enlace