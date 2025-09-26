TC2000: Emiliano Stang tuvo un buen comienzo en los 200 km de Buenos Aires

El crespense Stang se ubicó entre los más veloces de ambos entrenamientos.

El piloto entrerriano Emiliano Stang se ubicó entre los más veloces de las dos primeras tandas de entrenamiento del TC2000 en la 19ª edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Este viernes, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, el oriundo de Crespo giró junto a Antonio García a bordo del Toyota Corolla Gross GR-S 162 del Toyota Gazzo Racing YPF Infinia, con buenos tiempos que le permitieron quedar en el cuarto y tercer puesto.

En el primer ensayo, Stang se ubicó cuarto con 1m17s676 y a 841 milésimas del más veloz, Leonel Pernía, que conforma binomio con Ignacio Montenegro (1m15s835/1000). En el segundo, finalizó tercero con 1m15s871 y a 404 milésimas de Franco Vivian, quien compartió la conducción con Rafael Morgenstern (1m15s467).

La actividad para los 200 km de Buenos Aires se reanudará el sábado 27 de septiembre a las 8.50, con el tercer entrenamiento en los 3.353 metros de extensión del circuito 9 del trazado capitalino.

Leonel Pernía dominó el primer entrenamiento

El tetracampeón argentino de TC2000, que comparte su auto con Ignacio Montenegro, se quedó con el mejor tiempo luego de cronometrar 1m15s835/1000 a una velocidad promedio de 159,172 km/h.

En segundo lugar, quedó Franco Vivian-Rafael Morgenstern con la Chevrolet Tracker #57 del YPF ELAION AURO Proracing a 0.485/1000 y tercero fue Tiago Pernía con la Honda ZR-V #85 a 487/1000. El piloto del Honda YPF Racing, que comparte el SUV con Diego Ciantini, cerró el “1-3” de la escudería de Sebastian Martino.

Entre los cinco primeros puestos quedaron las duplas del entrerriano Emiliano Stang-Antonino García (Toyota Corolla Cross #162 - Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) y Franco Morillo-Rodrigo Aramendia (Chevrolet Cruze #64 - Proracing).

Gabriel Ponce de León-Tomás Cingolani (Corsi Sport), Matías Rossi-Santiago Urrutia (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Damián Fineschi-Juan Manuel Casella (Halcón Motorsport), Lautaro Campione-Gastón Rossi (Corsi Sport 2) y Mateo Polakovich-Mauricio Hidalgo (ATR Racing) completaron los diez mejores.

En la primera tarde del viernes, Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA había sido el más rápido en el shakedown. El quíntuple campeón Argentino de TC2000 cronometró 1m16s434/1000 a una velocidad promedio de 157,924 km/h. Los tres primeros los completaron Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 (YPF ELAION AURO Proracing) a 738/1000 y Leonel Pernía con la Honda ZR-V #1 (Honda YPF Racing) a 786/1000.

Franco Vivian fue el más veloz del segundo ensayo

Franco Vivian y su invitado Rafael Morgenstern fue el más veloz en la segunda práctica de la competencia, registrando 1m15s467 para cubrir los 3.353 metros del Circuito N°9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez.

En el segundo lugar terminó la dupla sudamericana Matías Rossi-Santiago Urrutia con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a tan solo 54/1000 de diferencia y tercero quedó el binomio conformado por el crespense Emiliano Stang y Antonino García con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a 404/1000, sellando el “2-3” para el equipo de Darío Ramonda.

Marcelo Ciarrocchi con el uruguayo Juan Ignacio Teske (Toyota Corolla #25 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) y el joven debutante de Las Heras, Mendoza, Lautaro Campione, que comparte la butaca con Gastón Rossi (Toyota Corolla Cross #317 – Corsi Sport) cerraron los cinco primeros de la tanda.

Los diez mejores los completaron Leonel Pernía-Ignacio Montenegro (Honda ZR-V #1 - Honda YPF Racing), Facundo Aldrighetti-Leandro Juncos (Chevrolet Tracker #83 - YPF ELAION AURO Proracing), Tiago Pernía-Diego Ciantini (Honda ZR-V #85 - Honda YPF Racing), Nicolás Palau-Roberto Luna (VW Nivus #96 - Halcón Motorsport) y Franco Morillo-Rodrigo Aramendia (Chevrolet Cruze #64 - Proracing).