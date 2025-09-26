Unión de Santa Fe sumó en su visita a Banfield y por ahora sigue como líder

El Tatengue igualó en el Florencio Sola en el comienzo de la fecha 10.

Unión de Santa Fe empató sin goles en su visita a Banfield en el estadio Florencio Sola y mantuvo el liderazgo de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido abrió la 10ª fecha y si bien el punto le permitió continuar al Tatengue como líder, debe esperar lo que ocurra con los partidos de Barracas Central y Estudiantes de La Plata, que pueden pasarlo.

En medio de un partido equilibrado, con leve supremacía del local, Gonzalo Ríos tuvo la primera ocasión para abrir el marcador a los 18 minutos, pero su remate se fue apenas desviado del palo derecho del arco defendido por Nicolás Tagliamonte.

Luego de una oportunidad no aprovechada por el exPatronato Cristian Tarragona, el Taladro tuvo su segundo acercamiento a los 29′ con un cabezazo de Rodrigo Auzmendi, quien no pudo direccionar el balón.

Reaccionó Unión sobre los 36 minutos luego del asedio de Banfield y en su primera clara llegada, Facundo Sanguinetti mandó la pelota al córner tras un potente disparo desde afuera del área de Franco Fragapane.

En la segunda etapa, con escasas situaciones delante de los arcos, el conjunto que dirige Leonardo Madelón estuvo a punto de marcar con una ocasión inmejorable que desperdició Nicolás Palavecino en el mano a mano con Sanguinetti. El mediocampista le erró al arco de manera increíble tras un pase de Lucas Gamba.

En una de las últimas jugadas, Banfield no pudo concretar el tanto de la victoria, ya que Tagliamonte, con una brillante intervención, le ahogó el grito de gol a Lautaro Ríos, quien remató con una volea dentro del área, señala Infobae.

Con este resultado, Unión quedó con 17 unidades en la vanguardia de la zona mientras que Banfield alcanzó los 14 puntos, también en puestos de clasificación a playoffs. En la siguiente fecha, el Tatengue recibirá a Aldosivi de Mar del Plata mientras que el Taladro visitará a Huracán.