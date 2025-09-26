De Angeli reclamó retenciones 0% al campo: “Necesitamos medidas permanentes y previsibles"

El senador nacional por Entre Ríos y exdirigente agropecuario Alfredo De Angeli (Pro) se refirió a la reciente medida del Gobierno nacional que eliminó las retenciones a todos los granos y derivados hasta cubrir un cupo de 7 mil millones de dólares en exportaciones o hasta el 31 de octubre. Sin embargo, las grandes cerealeras liquidaron ese monto en apenas tres días, dando por finalizada la medida y el regreso de las retenciones. Lo sucedido generó en las últimas horas diversas reacciones de malestar y confusión entre productores, analistas y operadores del sector.

Al respecto, De Angeli expresó en su cuenta de X: “El Gobierno nacional anunció la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre. Como hombre de campo y defensor de nuestros pequeños y medianos productores, quiero ser claro: celebramos cada paso que alivie al campo, pero necesitamos medidas permanentes y previsibles".

Y agregó: "Las retenciones son un impuesto distorsivo que castiga la producción. Una eliminación definitiva sería la verdadera señal para que este inicio de siembra se traduzca en más maíz, más girasol, más sorgo, más soja. Eso significa más trabajo, más arraigo y más futuro para nuestro país. Queremos que al Gobierno le vaya bien, porque si le va bien a la Argentina le va bien a todos. Y para eso es clave apostar en serio al campo, motor de desarrollo y de exportaciones”.

De esta manera, el senador entrerriano volvió a insistir en la necesidad de una política agropecuaria estable que brinde previsibilidad al sector productivo, al que definió como clave para el desarrollo económico y social del país.