Tigre venció a Central Córdoba y se acercó a Unión

Este viernes por la noche, Central Córdoba de Santiago del Estero recibió a Tigre en el estadio Madre de Ciudades, en el marco de la décima fecha de la Zona A por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Fernando Espinoza, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

La primera ocasión del partido fue para el local, luego de un avance de Matías Perelló por la izquierda. El atacante se encontró con espacio y decidió sacar un remate de larga distancia, pero su disparo se fue desviado por encima del travesaño del arco de Felipe Zenobio.

La respuesta del Matador fue con una buena acción individual de David Romero por el costado izquierdo. El atacante había superado a su marcador, pero una vez dentro del área se encontró con la buena salida de Alan Aguerre, que contuvo su definición.

Otra vez Romero tuvo una oportunidad luego de un pase recibido en tres cuartos de cancha. Luego de superar la presión de la marca, el atacante acomodó el balón y sacó un derechazo de media vuelta que buscó el costado izquierdo de Aguerre. El arquero local se estiró de gran manera y envió el balón al tiro de esquina.

El Ferroviario volvió a tener influencia de Perelló para su siguiente llegada. Esta vez fue con un centro desde la derecha tras el que Gastón Verón ganó de cabeza. El remate del atacante cayó en el techo del arco, cerca de convertirse en la ventaja para el equipo santiagueño.

En la segunda mitad, Tigre encontró la ventaja a los 15 minutos. Fue luego de una recuperación de Alan Barrionuevo en tres cuartos de cancha, que pasó el balón para Elías Cabrera. El mediocampista superó una marca y sacó el remate de larga distancia con la fortuna de que se desvió para evitar la intervención de Aguerre y convertirse en el 1-0.

El equipo de Omar De Felippe buscó la igualdad con sus herramientas, pero tuvo poca claridad. Un ejemplo de esto es el remate de volea de Santiago Moyano desde afuera del área luego de un rebote que le dejó el balón servido. El disparo no trajo problemas para Zenobio, que controló con ambas manos.

Tigre, en cambio, tuvo una muy clara para estirar la ventaja en los pies de Héctor Fértoli, que recibió un pase dentro del área por el costado izquierdo y se sacó a un rival de encima con un enganche hacia la derecha. Cuando definió, le faltaron justeza y fuerza, por lo que Aguerre atajó dando rebote.

Para el final quedó la chance del Ferrioviario que envió un balón al área con un lateral. De media vuelta, Heredia intentó colocar el remate contra el poste izquierdo de Zenobio, pero el balón acabó perdiéndose por línea de fondo. Fue lo último.

Tigre venció y ahora está tercero en la tabla de posiciones con 15 puntos; mientras que Central Córdoba quedó en la sexta posición con 14 unidades. En la próxima fecha, el Ferroviario visitará a Argentinos Juniors el viernes 3, desde las 21.15; mientras que al Matador le tocará recibir a Defensa y Justicia ese mismo día, desde las 19.

-SÍNTESIS-

Central Córdoba 0-1 Tigre.



Gol:15’ST: Elías Cabrera.



Formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pignani, Lucas Abascia, Braian Cufré; Fernando Juárez, Jonathan Galván, Iván Gómez; Diego Barrera, Gastón Verón y Matías Perelló.

DT: Omar De Felippe.



Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.



Cambios:

7’ST: ingresó Leonardo Heredia por Matías Perelló (CCO).

7’ST: ingresó Lucas Besozzi por Diego Barrera (CCO).

19’ST: ingresó Nazareno Funez por Gastón Verón (CCO).

19’ST: ingresó Franco Alfonso por Fernando Juárez (CCO).

23’ST: ingresó Héctor Fértoli por Elías Cabrera (TIG).

23’ST: ingresó Alfio Oviedo por Ignacio Russo (TIG).

36’ST: ingresó Yuri Casermeiro por Lucas Abascia (CCO).

43’ST: ingresó Bruno Leyes por Jalil Elías (TIG).

43’ST: ingresó Gonzalo Piñeiro por David Romero (TIG).

44’ST: ingresó Ramón Arias por Julián López (TIG).



Amonestados:

23’PT: Elías Cabrera (TIG).

42’PT: Ignacio Russo (TIG).

19’ST: Joaquín Laso (TIG).

24’ST: Alfio Oviedo (TIG).

29’ST: Franco Alfonso (CCO).

38’ST: Lucas Besozzi (CCO).

49’ST: Jabes Saralegui (TIG).



Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Madre de Ciudades.

Video: Liga Profesional.