Con el tiro del final, Platense igualó a puro gol con San Martín de San Juan

El Calamar igualó 2 a 2, luego de estar dos veces en desventaja con el Santo.

Platense rescató un punto en su visita a San Martín de San Juan gracias a un gol del chileno Maximliano Rodríguez, cuando se jugaban 50 minutos del segundo tiempo. Fue 2 a 2 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Con este resultado, el Verdinegro llegó a los 10 puntos en la Zona B y quedó cerca de los puestos de playoff; mientras que en la Tabla Anual cosecha 19 y se encuentra en el puesto de descenso.

El Verdinegro golpeó de entrada en Vicente López. Ayrton Nicolás Portillo trepó por la derecha y sacó un centro directo a la cabeza de Diego González. El Pulpo le ganó en el aire a Ignacio Vázquez y estableció el 1-0 a los 3 minutos de juego.

El elenco marrón encontró el empate rápidamente. Ronaldo Martínez llegó desde atrás y conectó con su cabeza un envío aéreo servido por Guido Mainero para poner el 1-1 transitorio.

Luego de los tantos, fue el local el que impuso las condiciones en el campo. Sin embargo, no tuvo eficacia para generar ocasiones de peligro y la primera mitad finalizó igualada.

Ya en el complemento, el Santo sanjuanino se volvió a poner en ventaja. Tras un tiro de esquina desde la derecha, Tomás Fernández convirtió de cabeza. Pese a que la jugada no había sido convalidada en primera instancia por fuera de juego, el VAR rectificó y el tanto sumó al marcador.

A poco del final, el local encontró la igualdad. Ronaldo Martínez entró al área, sacó un centro y Maximiliano Rodríguez estableció el 2-2 definitivo.

El próximo compromiso para Platense será frente a Atlético Tucumán. Por su lado, el elenco sanjuanino hará las veces de local frente a Instituto, consigna Infobae.