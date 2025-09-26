Secuestran droga, armas y detienen a tres personas en Victoria tras allanamientos por narcomenudeo

En la mañana de este viernes, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Victoria, con apoyo del Grupo Especial local y de la Departamental Nogoyá, realizó un importante procedimiento ordenado por el Juzgado de Garantías, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Durante los allanamientos efectuados en dos viviendas de calle French, entre Ezpeleta y Matanza, se logró el secuestro de siete plantas de cannabis sativa, dos envoltorios con marihuana, nueve teléfonos celulares, dinero en efectivo, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera” calibre .22, una réplica de pistola 9 mm, un cartucho calibre 32 y otro calibre 14.

Según se informó a ANÁLISIS desde la Jefatura Departamental de Victoria, en el lugar fueron identificadas nueve personas (cinco hombres y cuatro mujeres), mientras que dos jóvenes de 20 y 27 años fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía de la Jefatura Departamental Victoria, donde permanecen alojados a disposición de la Fiscalía.

Horas más tarde, un tercer ciudadano mayor de edad quedó también detenido tras presentarse en sede policial en el marco del mismo expediente.

Los tres acusados enfrentarán cargos por venta y distribución de estupefacientes, conforme lo establece la Ley Provincial de Narcomenudeo, en una causa que continúa bajo investigación judicial.