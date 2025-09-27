La Bolsa de Cereales de Entre Ríos celebró la reducción de Ingresos Brutos para el sector avícola

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos manifestó su respaldo a la decisión del gobierno provincial de reducir la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos para el sector avícola, que pasará del 3% al 2%. La medida fue anunciada recientemente por el gobernador Rogelio Frigerio durante un acto en el Parque Industrial de Seguí.

Mediante un comunicado, desde la entidad se destacó que la disminución fortalecerá la competitividad de los productores integradores de pollos y generará un impacto positivo en toda la cadena agroindustrial. También se puso de relieve el compromiso del Poder Ejecutivo de continuar con esta línea de alivio fiscal y avanzar en el próximo período hacia una reducción del 1,5%.

Frigerio señaló que se enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para profundizar la baja impositiva y llevarla a la mitad, con el horizonte de avanzar hacia la eliminación de este tributo. “Vamos a reducir un tercio la alícuota de Ingresos Brutos y enviaremos un proyecto de ley para bajarla a la mitad”, afirmó el mandatario.

La entidad consideró que "estas acciones forman parte de una política integral necesaria que debe aplicarse en todos los eslabones de la cadena agroindustrial". Según remarcaron, este tipo de medidas "permiten generar valor agregado, incentivar la inversión, crear empleo y fortalecer el arraigo en Entre Ríos".

La institución reafirmó su respaldo a esta iniciativa "y a todas las políticas que promuevan un sector agropecuario más competitivo, sustentable y dinámico".