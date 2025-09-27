Con victoria en el clásico, Ferrocarril mantiene su invicto en la Liga de Mayores

Este viernes por la noche hubo acción en el marco de la novena fecha de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Las Zonas 1 y 3 jugaron su fixture por completo y acomodaron la tabla de posiciones rumbo a lo que viene. La Zona 2, por su parte, tendrá acción este sábado desde las 21.30 con la disputa del duelo de Santa Elena entre Urquiza y Progreso.

En la Zona 1 se disputó el clásico entre Sportivo y Ferrocarril de San Salvador. Aunque el Celeste fue local, el Verde fue el que se impuso en el duelo y mantuvo su invicto en el torneo. Fue victoria por 73-72, de manera que se acomodaron en el lugar de líderes con récord 9-0; mientras que Sportivo quedó con un acumulado de 6-3.

En el segundo lugar ahora está Sionista, que derrotó a Parque de Villaguay por 93-49 en condición de visitante y ahora tiene un acumulado de 7-2. El último equipo con récord positivo (5-4) es Ciclista, aunque en esta fecha perdió con Olimpia por 70-61 y ahora el Azulgrana suma un récord de 3-6. En el encuentro restante, Sarmiento de Villaguay derrotó a Echagüe como visitante por 64-50.

La Zona 3 se encuentra mucho más apretada. Los dos líderes ganaron sus respectivos partidos y mantienen la punta con acumulados de 7-2. Se trata de Santa Rosa, que venció a Vélez Sarsfield (récord 5-4) por 79-74 y Estudiantes de Concordia, que derrotó a Capuchinos (2-7) por 78-75 como local.

En los duelos restantes hubo victorias de La Armonía de Colón (4-5) por 79-72 sobre Ferrocarril de Concordia (4-5) y Social Federación (5-4) por 78-72 sobre Social y Deportivo San José (2-7) en condición de visitante.

Fixture y resultados | Liga de Mayores | Fecha 9

-Zona 1:

Viernes 26/9:

Ciclista 61-70 Olimpia.

Echagüe 50-64 Sarmiento.

Sportivo 72-73 Ferrocarril (San Salvador).

Parque 49-93 Sionista.



-Zona 2:

Sábado 27/9 - Desde las 21.30:

Progreso - Urquiza.



Domingo 28/9 - Desde las 20:

Paracao - Estudiantes (Paraná).

Recreativo - Quique.

Independiente - Talleres.



-Zona 3:

Viernes 26/9:

San José 72-78 Social Federación.

La Armonía 79-72 Ferrocarril (Concordia).

Vélez Sarsfield 74-79 Santa Rosa.

Estudiantes (Concordia) 78-75 Capuchinos.



-Zona 4:

Domingo 28/9 - Desde las 20:

Juventud Unida - Luis Luciano.

BH - Regatas.

Peñarol - Atlético Tala.

Bancario - Zaninetti.