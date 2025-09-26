Reportaron incendio en el primer piso de la Casa Rosada: un cortocircuito generó el inconveniente

Un principio de incendio sorprendió este viernes por la tarde a los empleados de la Casa Rosada cuando detectaron una densa columna de humo en el primer piso de la sede del Poder Ejecutivo.

Al parecer un cortocircuito en un tablero de una cocina, que comenzó a emanar humo cerca del área del salón Martín Fierro, generó el inconveniente que hizo correr a personal de seguridad y de bomberos que en cuestión de minutos controlaron la situación.

El fuego se produjo, por causas que se investigan, pasadas las 18 cuando ya quedaba poco personal en el lugar y apenas algunos periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Ni el presidente Javier Milei ni la mayor parte de los funcionarios de alto rango se encontraban en el edificio de Balcarce 50, dado que tras el viaje a Nueva York el jefe de estado se recluyó en la Quinta Presidencial de Olivos.

Bomberos de la Policía Federal y personal de seguridad de la Casa Rosada se encargaron de resolver la situación.

El salón Martín Fierro, el más cercano al lugar donde se produjo el cortocircuito y que estuvo algo afectado por el humo, se encuentra ubicado en el sector sudeste y mira hacia Puerto Madero.

Además, rinde homenaje al célebre personaje del poema gauchesco de José Hernández y en la actualidad se lo utiliza como oficina y conserva objetos históricos del escritor bonaerense.

En esa sala, se encuentra la obra Martín Fierro, del artista plástico Ricardo Carpani, que consta de siete placas vinculadas al libro, un retrato de José Hernández y diversos objetos de valor como un mate de plata cincelado por Juan Carlos Pallarols.