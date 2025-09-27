Los “Pumas” enfrentan a Sudáfrica en Durban

Luego de obtener dos victorias y dos derrotas, la selección argentina de rugby masculino enfrentará a Sudáfrica este sábado. El partido comenzará a las 12.10 y medirá al combinado Albiceleste con los Springboks en el marco de la quinta fecha del Rugby Championship. El árbitro del juego será Angus Gardner.

Este encuentro llega luego del ajustado triunfo de Argentina sobre Australia por 28-26 del pasado 13 de septiembre con el que el equipo argentino llegó a nueve puntos. Aunque está último, el equipo argentino tiene el mismo récord que Sudáfrica (2-2) y la posibilidad de superar a Australia, que viene de perder 43-10 ante Nueva Zelanda y quedó con récord negativo (2-3).

El desafío es grande y el premio es importante, por lo que Felipe Contepomi dispondrá de tres cambios respecto al equipo que paró ante los Wallabees 15 días atrás. En el XV aparecerán Franco Molina, Lucas Paulos y Pablo Matera en los lugares de Guido Petti, Pedro Rubiolo y Juan González.

En el elenco estará desde el arranque Marcos Kremer y saldrá de la siguiente manera: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi; Franco Molina, Lucas Paulos; Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti; Mateo Carreras, Rodrigo Isgro y Juan Mallía.

En frente, Rassie Erasmus buscará asaltar el liderazgo que está en manos de Nueva Zelanda con 14 puntos. Con 10 unidades, el equipo sudafricano viene de firmar un gran triunfo ante los All Blacks por 43-10, por lo que espera conseguir un buen resultado ante Los Pumas para seguir arriba.

Para este partido, el XV de los Springboks irá con: Boan Venter, Malcolm Marx, Thomas du Toit; Eben Etzebeth, Ruan Nortje; Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese; Cobus Reinach; Sacha Feinberg-Mngomezulu, Damian de Allende; Canan Moodie, Ethan Hooker, Cheslin Kolbe y Damian Willemse.