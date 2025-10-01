Arce: “El triunfo ante River es el más importante de mi carrera y de la historia de Riestra”

El paranaense Arce analizó la victoria de Riestra ante River y también otros temas vinculados con su gran presente.

El paranaense Ignacio Arce fue una de las figuras en la histórica victoria de Deportivo Riestra frente a River, el pasado fin de semana en el Monumental. El arquero habló con Radio Plaza y en el comienzo expresó que “estamos pasando un momento increíble como equipo”.

Más adelante, y consultado sobre si este triunfo entra en el podio de su carrera, no dudó: “Hoy en el número uno, para mí y para la historia del club. Ya está escrito, eso no lo va a sacar nadie".

Sobre las claves, destacó: “Sabíamos lo que nos enfrentábamos y también el momento que estaba pasando River. Nosotros no tenemos la mentalidad ganadora sino de superarnos, uno mismo y como grupo”.

El cuidapalos también se refirió a la buena recepción de los hinchas rivales: “Llegar y que te aplaudan, más en un estadio como el de River, la verdad es muy loco”.

En otro tramo, el arquero surgido de la cantera de Unión de Santa Fe explicó cómo surgió la campaña de los alfajores: “Empezamos con el tema del marketing de la marca, el sponsor calzó justo la idea del monito. La gente se copó y la publicidad está saliendo bien”.

En el final, Nacho Arce cerró la charla con humildad, sin perder la vista del presente: “Nosotros vamos paso a paso, día a día. Pero si tuviera que poner tres candidatos hoy, digo Vélez, River y Argentinos Juniors. Y Riestra, somos caballitos de batalla”.