La ciudad de Crespo recibirá a la élite del frontón en el 69º Campeonato Argentino de Primera División.

La ciudad de Crespo vivirá un hecho histórico en materia deportiva: desde este viernes y hasta el domingo se disputará en la Asociación Deportiva y Cultural el 69º Campeonato Argentino de Frontón para Primera División Masculina. El certamen reunirá a los más destacados pelotaris del país, que representarán a sus provincias.

El anuncio fue recibido con entusiasmo tanto por las autoridades locales como por la dirigencia y la subcomisión de Paleta, que vienen trabajando intensamente en la organización.

En este marco, el intendente Marcelo Cerutti destacó a Estación Plus Crespo el valor que la ciudad albergue un torneo de semejante jerarquía: “Semejante actividad y jerarquía merecen un gran reconocimiento al club y a la subcomisión que lograron traer el evento, que era pretendido por otras ciudades. Desde el municipio los acompañamos desde el primer minuto porque estas cosas ponen en valor a la ciudad”.

Y agregó: “La cancha ha quedado fabulosa, parece de otro lugar, y eso también habla del trabajo de los clubes, los sponsors y la gente. Para Crespo esto no es solo deporte, también es turismo: se movilizan hoteles, restaurantes, comercios, generando ingresos en tiempos difíciles. Más que nunca apoyamos estas actividades”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Deportiva y Cultural, Gabriel Bernhardt, reconoció el desafío que implica: “Estamos entusiasmados, contentos y un poco nerviosos, porque se trata de un torneo muy importante. Vendrán jugadores que han recorrido el mundo, y tenemos la responsabilidad de estar a la altura”.

A lo que añadió: “El club y la subcomisión trabajan hace meses en todos los detalles, y seguiremos hasta el último día para que todo salga de 10. Desde la comisión directiva apoyamos con pintura, cartelería y distintas tareas, mientras la subcomisión se ocupó de la parte interna. Realmente se han lucido y vamos a estar acompañando en todo momento”.

De esta manera, Crespo se prepara para recibir a la élite del frontón argentino, en un certamen que promete combinar el brillo deportivo con un importante movimiento social y económico para la ciudad.