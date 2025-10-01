El gobierno trabaja con municipios en base a herramientas para mejorar la gestión

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, organizó una jornada de trabajo clave donde organismos del Estado provincial presentaron herramientas y servicios para el fortalecimiento de los gobiernos locales. Del encuentro participaron presidentes municipales y de comunas de todas las fuerzas políticas. El ministro de esa cartera, Manuel Troncoso, valoró la convocatoria y afirmó: "Con los municipios y comunas somos un mismo equipo".

La jornada fue abierta por Troncoso, junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, ante la presencia de legisladores y autoridades del Ejecutivo. El ministro de Gobierno y Trabajo ubrayó el rol fundamental de los gobiernos locales: "Nuestra gestión entiende que la provincia y los municipios somos un mismo equipo. Sin los municipios, sin las comunas y sin el trabajo cotidiano de los intendentes, no hay provincia posible. El verdadero motor de Entre Ríos está en la vocación, la voluntad y la capacidad de trabajo de nuestra gente".

El funcionario remarcó que las herramientas presentadas son "instrumentos de gestión que buscan dar soluciones concretas a las necesidades locales". Además, enfatizó en el desafío de construir un Estado eficiente "que use con responsabilidad los recursos escasos, que acompañe al sector privado, verdadero generador de empleo y riqueza, y que trabaje en sinergia con municipios y comunas para abrir camino al desarrollo".

Por su parte, el ministro Fabián Boleas indicó que el Ministerio de Hacienda y Finanzas acompaña con políticas fiscales y financieras modernas "que hagan más eficiente la administración y más equitativo el acceso a las oportunidades". Boleas se refirió a las líneas de cooperación tributaria y al Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer), herramientas que buscan apoyar la producción y el crecimiento económico.

Herramientas de gestión y desarrollo

La jornada incluyó la exposición de distintas líneas de acción que ya están disponibles para los gobiernos locales, destacándose la actualización catastral y fiscal de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el sistema de créditos Sidecreer y el Fondo de Garantía de Entre Ríos (Fogaer). También se birndaron detalles sobre la Ventanilla Única, impulsada por la Secretaría de Modernización; los programas energéticos de la Secretaría de Energía; y las nuevas herramientas del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) para acompañar la gestión local.

Uno de los ejes principales del encuentro fue fomentar la firma de convenios específicos entre la provincia y los gobiernos locales. A tal fin, se generó un espacio de intercambio entre intendentes, presidentes de comunas y funcionarios provinciales, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).