Senadores justicialistas mostraron “profunda preocupación” por Vialidad Nacional y sus trabajadores

El bloque de senadores provinciales justicialistas expresó “profunda preocupación por el estado de la infraestructura vial nacional en la provincia, producto de un desfinanciamiento que ya lleva 20 meses y que somete a la red a un deterioro constante”.

Los legisladores estuvieron con el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional -Distrito Entre Ríos–, Raúl Meza. “Compartimos la preocupación por el vaciamiento del organismo y por la situación de los trabajadores”, apuntaron desde el bloque.

La red vial nacional que atraviesa Entre Ríos suma aproximadamente 2.000 kilómetros de extensión e incluye a las rutas 12, 14, 18, 127, 130, 131, 135, 136, 174 y A015. “Todas ellas constituyen ejes estratégicos para la producción, el comercio, el turismo y, sobre todo, para la seguridad vial de miles de entrerrianos y argentinos que las transitan a diario”, señalaron.

“Su conservación requiere personal capacitado y recursos que hoy el organismo no recibe, afectando tareas esenciales de estudio, construcción, mantenimiento, mejoramiento y adecuación del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias”, apuntaron.

Los senadores justicialistas, además, expresaron “solidaridad frente a la persecución que sufren dirigentes sindicales de Vialidad Nacional en Entre Ríos, al mismo tiempo que se mantienen congelados los salarios desde hace casi un año y medio, en una clara desvalorización de quienes sostienen día a día la tarea vial”.

Desde el bloque reafirmaron la “defensa de Vialidad Nacional como organismo indispensable para el desarrollo federal, el cuidado de la vida y la integración territorial de Entre Ríos y de la Argentina”.