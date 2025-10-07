Básquet: dos entrerrianas buscan su lugar en el Sudamericano U17

Dos entrerrianas forman parte de la preselección argentina U17 que se prepara para el Sudamericano de la categoría, a celebrarse del 20 al 26 de octubre en Asunción, Paraguay. Se trata de Santina Cherot (Regatas Uruguay) y Florencia Losada (Tomás de Rocamora), quienes fueron convocadas por el cuerpo técnico nacional para concentrar y entrenar del 7 al 18 del corriente mes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

El listado para esta tercera etapa de entrenamientos incluye, además de las uruguayenses, a las siguientes jugadoras: Delfina Álves, Matilda Campo, Francisca Canello, Catalina Creolani, Sofía González, María Flores, Sol Lemessof, Sofía Lombardero, Sofía Novoa, Pilar Pajello, Serena Ricciardi, Isabella Roldán y por Renata Scordo.

El sorteo definió que Argentina formará parte del Grupo A junto a Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay. Por su parte, el Grupo B estará integrado por Venezuela, Chile, Colombia y el dueño de casa.

El formato de competencia establece que los dos mejores de cada zona accederán a semifinales, mientras que los equipos ubicados en el tercer y cuarto lugar disputarán los puestos del 5° al 8°. El seleccionado que finalice último en el Grupo A quedará automáticamente eliminado y ocupará la novena posición. Además, los tres mejores del torneo obtendrán su lugar en la AmeriCup U18 del próximo año.

Preselección U17 Femenina de Básquet

Álves Da Florencia, Delfina | 2008 | 9 de Julio

Campo, Matilda | 2008 | Vélez Sarsfield

Canello Novelli, Francisca | 2009 | Libertad de Sunchales

Cherot Magri, Santina | 2009 | Regatas de Uruguay

Creolani, Catalina | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

González, Sofía | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Flores, Maria | 2008 | Hindú

Lemesoff, Sol | 2009 | Obras Sanitarias

Lombardero, Sofía | 2008 | Vélez Sarsfield

Losada, Florencia | 2010 | Tomás de Rocamora

Novoa Ferrari, Sofía | 2008 | Obras Basket

Pajello, Pilar | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Ricciardi, Serena | 2008 | Talleres R.P.B

Roldán, Isabella | 2009 | 9 de Julio

Scordo Hernández, Renata | 2008 | Lanús

Fuente: FBER