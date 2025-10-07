Anunció su retiro Carlos Delfino, el último en decir adiós de la “Generación Dorada”

El santafesino Carlos Delfino, a los 43 años, anunció oficialme1nte su retiro del básquet profesional, convirtiéndose en el último integrante en actividad de aquella inolvidable selección argentina campeona olímpica en Atenas 2004. “Llegó el momento que pensé que no iba a llegar, que fue poner excusas para ir a entrenar y no tener ganas de ir, y dije ‘llegó el momento’. Me puse muy bien porque sufrí muchas lesiones y estuve 4 años sin jugar, y ahora pude elegir yo cuándo dejarlo”, confirmó.

Debutante profesional en 1998 con Libertad de Sunchales, Delfino (surgido en Unión de Santa Fe) fue el primer argentino elegido en la primera ronda del Draft NBA (2003), y tuvo una destacada carrera internacional: más de 500 partidos en la liga estadounidense con Detroit, Toronto, Milwaukee y Houston, además de pasos por potencias europeas como el Khimki ruso y el Virtus Bologna. En la selección argentina, su legado es monumental: campeón olímpico en 2004, bronce en Beijing 2008, campeón de la Americup en 2011 y 2022, y del Sudamericano 2004. Un competidor incansable que, pese a las múltiples lesiones que marcaron su carrera, siempre volvió por amor al juego.

La historia de los retiros de la Generación Dorada también tuvo quienes bajaron la persiana en suelo argentino y quienes lo hicieron en el exterior. En casa se despidieron nombres como Alejandro Montecchia (Regatas Corrientes), Leonardo Gutiérrez (Peñarol de Mar del Plata), Gabriel Fernández (Burzaco FC), Pepe Sánchez (Bahía Basket), Fabricio Oberto y Walter Herrmann (ambos en Atenas de Córdoba). Todos dejaron su última imagen ligados a la Liga Nacional o categorías locales, respetando sus raíces. Luis Scola lo hizo incluso vistiendo de Albiceleste.

En el exterior, Manu Ginóbili (San Antonio Spurs, NBA), Andrés Nocioni (Real Madrid, ACB), Rubén Magnano como entrenador (Selección de Uruguay), Rubén Wolkowyski (Tercera FEB) y ahora Carlos Delfino, sellaron el final de una generación que exportó talento y mística. Cada uno, a su modo, representó la esencia de una camada que marcó para siempre la historia del básquet argentino