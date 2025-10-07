Miguel Russo recibió mensajes de apoyo en medio de la preocupación por su salud

En medio de la preocupación por el estado de salud de Miguel Ángel Russo, distintas personalidades e instituciones del mundo del fútbol enviaron mensajes de apoyo al director técnico de Boca Juniors y le desearon una pronta recuperación. El entrenador, de 69 años, se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado.

La cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue una de las primeras en manifestar un “¡Fuerza, Miguel!" en la red social X (ex Twitter) con una foto del técnico con los brazos cruzados con el buzo de Boca. Además, el presidente de la entidad, Claudio Tapia, también se sumó al replicar en su perfil público el parte médico que emitió el Xeneize ayer con la frase: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”. La Conmebol también utilizó una foto durante la etapa en la que ganó la Copa Libertadores con Boca Juniors, en 2007: “El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!“.

En cuanto a los clubes por los cuales pasó Russo tanto como jugador como en su rol de técnico, Estudiantes de La Plata le dedicó unas palabras de aliento: “¡Fuerzas, Miguel! La familia Pincha está con vos". También se sumó el presidente Juan Sebastián Verón con una imagen del DT en su etapa en el club con el que lo ascendió a la Primera División en 1995: “Mucha fuerza Miguel”, con el emoji del rezo y un corazón albirrojo.

Más tarde se sumó Rosario Central, uno de los clubes más identificados con la carrera de Russo, y Ángel Di María. “Todo el pueblo canalla está con vos”. Por su parte, Lanús le dedicó unas sentidas palabras: “Vos nos acompañaste siempre con el corazón. Ahora nos toca a nosotros. Muchas fuerzas en este momento, Miguel".

Otras instituciones internacionales en las cuales Russo fue parte en distintos períodos de su carrera como Universidad de Chile, Millonarios de Bogotá y Cerro Porteño de Paraguay también se sumaron a la ola de mensajes positivos para la recuperación del entrenador.

“¡Mucha fuerza, Miguel! Desde el Club Universidad de Chile le deseamos una pronta recuperación a Miguel Ángel Russo, quien fuera nuestro Director Técnico durante la temporada 1996. Los azules te recordamos con mucho cariño”, publicaron en la entidad trasandina. En tanto que desde el club colombiano rememoraron una frase que utilizó el argentino al recuperarse de un cáncer: “Todo se cura con amor”. “Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo!“, escribieron con una foto suya con la copa que ganó.

El estado de salud de Russo experimentó un deterioro en los últimos días. El director técnico permanece bajo internación domiciliaria, donde recibe atención médica especializada a raíz de la enfermedad que lo aqueja. Esta situación lo mantuvo alejado tanto de los últimos dos partidos oficiales como de las prácticas del primer equipo en Boca Predio. Por ello, en la contundente victoria de Boca por 5-0 frente a Newell’s el domingo, por la fecha 11 del Torneo Clausura, quienes estuvieron al frente fueron Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, los asistentes del cuerpo técnico.

La preocupación en el entorno de Boca Juniors se intensificó tras la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, partido en el que Russo tampoco estuvo presente. El entrenador ya había atravesado complicaciones de salud semanas atrás: luego del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata, el domingo 31 de agosto, se sometió a una serie de chequeos médicos y permaneció varios días internado por una infección urinaria. Posteriormente, tras el empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el 21 de septiembre, sufrió un cuadro de deshidratación que requirió su atención e internación en la clínica Fleni.

La última aparición pública de Russo se produjo el martes 23, cuando asistió a un entrenamiento del plantel y compartió un abrazo con Juan Román Riquelme, presidente del club. Esa imagen, difundida en redes sociales, se viralizó rápidamente y fue interpretada como un gesto de respaldo institucional en un momento delicado para el entrenador, consigna Infobae.