Cristhian Domínguez, coach de Rocamora: “Se conformó un gran grupo humano”

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay comenzó a incrementar la parte de básquet con vistas al comienzo de la temporada 2025/26 prevista para el mes próximo. El plantel pasó la etapa más dura de la pretemporada y el entrenador, Cristhian Domínguez se refirió a estas primeras semanas de trabajo. “La verdad es que venimos muy bien, se conformó un gran grupo humano y los chicos están trabajando de manera tremenda”, dijo el entrenador en el comienzo.

Luego agregó que “poco a poco empezamos a tener más rodaje de básquet, nos vamos conociendo muchísimo más, están con muchas ganas de crecer, de desarrollarse y agarraron muy rápido la idea de juego”.

Y finalizó: “Eso es súper importante para el equipo, donde cada uno va acoplándose y amoldándose para sumar de la mejor manera al resto. Estamos bien y seguiremos entrenando durísimo”.