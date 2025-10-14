Roncaglia sobre el caso Laurta: “Estamos ante una verdadera mente criminal metódica”

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó una conferencia de prensa este martes por el caso de Pablo Laurta, el doble femicida buscado en Córdoba y el principal sospechoso de la desaparición y muerte del chofer Martín Palacios en Entre Ríos.

“Estamos ante una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables y no lo hizo por mero impulso. Tuvo plena conciencia de los delitos que iba a cometer. Será motivo de estudio de libros y manuales cómo esta persona cometió estos delitos aberrantes”, afirmó el funcionario provincial.

“Estuvo 10 días practicando cómo manejar un kayak”

“Esto obedeció a un plan. Tuvo un plan criminal para asesinar a estas dos personas en Córdoba y posiblemente a Martín. Es un plan con el que vino desde Uruguay”, reafirmó Roncaglia. Asimismo, dijo que Laurta alquiló una cabaña en Salto, donde abandonó su vehículo, y luego cruzó en una embarcación por algún punto de Puerto Yeruá.

Luego, llegó a Concordia el martes 7, día en que comienza su recorrido delictivo con la contratación del chofer Martín Palacios. En la conferencia, Roncaglia realizó una cronología de los episodios y de los pasos de la investigación, y enumeró las pruebas que incriminan al uruguayo en el asesinato en Entre Ríos.

“El contexto nos permite sospechar en un 99% que el cuerpo hallado puede ser el de Martín Palacios”, agregó, sobre el proceso de identificación de los restos que se hallaron este martes en un camino vecinal que conecta Estación con General Campos, en el departamento Concordia.

Continuidad judicial

Pablo Laurta será trasladado este miércoles desde Gualeguaychú a Concordia, para ser indagado por la desaparición y el presunto crimen de Martín Palacios, el chofer que contrató para viajar hacia Córdoba antes de cometer el doble femicidio.

Según adelantó Ahora.com, el acusado deberá comparecer ante la Justicia en Entre Ríos y pasará un día más en la provincia, antes de ser llevado a la cárcel de Bower, en Córdoba, donde lo esperan para imputarlo por el crimen de su expareja y su exsuegra.