Raly Barrionuevo dará un concierto en el Teatro 3 de Febrero

El famoso músico y cantautor argentino Raly Barrionuevo se presentará este viernes 17 de octubre a las 21 en el Coliseo Mayor de la ciudad de Paraná. El espectáculo propone un encuentro en el que el artista interpretará canciones de su autoría y versiones de obras populares que forman parte de su universo musical cotidiano.

Con quince discos editados y más de tres décadas de trayectoria, Raly Barrionuevo es una de las voces más representativas del folclore contemporáneo argentino. Nacido en Frías, Santiago del Estero, hizo su camino desde la autogestión, sin depender de estructuras comerciales y manteniendo siempre un fuerte vínculo con las raíces culturales del país. Su obra recorre sonidos que dialogan con la chacarera, la zamba y otros géneros populares, pero también con influencias urbanas y latinoamericanas. Con esta presentación, Barrionuevo regresa a Entre Ríos en el marco de una gira que lo encuentra en una etapa de constante búsqueda y madurez artística.

A lo largo de su carrera, Barrionuevo compartió escenario con muchos artistas, pero en esta etapa el trovador se presenta a solas, sin libreto previo, dejando que el repertorio se construya a partir de la inspiración del momento y del diálogo que se establece con quienes lo escuchan.

"Comencé hace muchos años siendo un muchacho con una guitarra y un puñadito de canciones; y es lo que sigo haciendo de alguna manera u otra", expresó recientemente el músico al referirse a esta etapa artística. "Esta etapa de cantar solo es muy importante para mí. Me he estado preparando muchos años para disfrutar de otra manera la música", agregó.

Las entradas se encuentran disponibles tanto en la boletería del teatro como a través del sitio web tickea.com.ar, con valores que varían según la ubicación: preferencial a $35.000, platea y palcos bajos a $30.000, palcos altos y anfiteatro a $28.000, y tertulia a $25.000. Además, quienes realicen su compra online podrán acceder a facilidades de pago con los bancos Entre Ríos y Santa Fe, que ofrecen la posibilidad de abonar en 3 o 6 cuotas sin interés.