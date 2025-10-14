Buscan a un prófugo santafesino de alto perfil en Entre Ríos: estaría oculto en un monte en zona de Victoria

El narco Fernando Sebastián Vázquez, uno de los prófugos en la investigación por los homicidios de los barrabravas de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Attardo, era buscado este lunes en un monte de Entre Ríos por la policía local y por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), fuerza especial que le seguía el rastro a partir de los impactos de antena de su celular.

Según informaron fuentes abocadas a la captura, Vázquez fue divisado por efectivos de la TOE en inmediaciones del complejo termal de Victoria, pero al notar la presencia de los investigadores logró escabullirse entre la vegetación, abandonando su vehículo y un teléfono celular.

“Se les piró; se les metió en medio de un monte”, dijo un vocero a Rosario3.

Sobre Vázquez pesa una recompensa de 30 millones de pesos, ya que la provincia de Santa Fe lo incluyó en la lista de los “más buscados”.

Vázquez, de notorio perfil bajo y vinculado al tráfico de drogas, es buscado desde hace meses. Su hermano, Alejandro Vázquez, ya fue acusado en marzo pasado junto con Alejandro “Cani” Zamudio –a quien vinculan con el capo de la banda Los Menores, Matías Gazzani, actualmente prófugo– por haber participado en la parte logística del doble homicidio de Bracamonte y Attardo, cometido el 9 de noviembre en inmediaciones del Gigante de Arroyito.

Considerado extremadamente peligroso, cuenta con vínculos con el clan Los Monos y antecedentes en causas de narcotráfico y lavado de dinero.

En los últimos años, “El Narigón” también fue mencionado en una causa federal derivada de una fiesta electrónica en Arroyo Seco, donde se lo habría vinculado a maniobras de tráfico de estupefacientes.

Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales sobre si el prófugo logró ser nuevamente detectado, aunque las versiones periodísticas coinciden en que habría logrado escapar antes de ser rodeado.

Las autoridades santafesinas ya fueron notificadas y coordinan con la justicia entrerriana las próximas medidas para intentar dar con su paradero.