Agredió y fracturó a su pareja, llegó la Policía y se tiró por la ventana: fue hospitalizado y luego detenido

Un episodio de violencia de género ocurrió en horas de la noche de este lunes en el barrio Paraná XVI, donde un hombre agredió a su pareja y, al llegar la Policía, se tiró por la ventana. Fue trasladado inconsciente al hospital y luego quedó detenido en la Alcaidía.

El hecho ocurrió antes de la medianoche en una de las viviendas de planta alta del barrio de la zona oeste de la capital provincial. Un llamado al 911 alertó sobre la situación que ocurría allí y al llegar el personal de la comisaría 16° el violento no quería abrir la puerta ni salir de la casa.

Se vivieron momentos de tensión, porque vecinos informaban que la mujer estaría maniatada y el hombre amenazaba con prenderla fuego.

El agresor, finalmente, decidió arrojarse por la ventana y cayó al patio de la vecina. Quedó allí tirado inconsciente, pero supuestamente más por el consumo de alcohol que por el golpe producto de la caída. Lo trasladaron al hospital San Martín y luego fue llevado directamente a la Alcaidía en calidad de detenido.

En cuanto a la víctima, permanece internada poque sufrió, entre otros golpes, una fractura en un tobillo.

La Fiscalía recaba datos para la imputación contra el hombre que tiene antecedentes penales por hechos graves, tanto por violencia de género como por otros delitos.