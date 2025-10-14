Conferencia: la pesquisa sobre la desaparición en Entre Ríos de Martín Palacios se cierra sobre Laurta

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, encabezó una conferencia de prensa este martes desde las 9. Estuvo junto al jefe de la Policía, Claudio González; y los jefes departamentales de Concordia y Gualeguaychú, José María Rosatelli y Luis Alberto Báez respectivamente, a cargo de los operativos que arrojaron importantes avances en la investigación sobre el derrotero del uruguayo Pablo Laurta en el país, y el destino del remisero Martín Palacios.

Durante su exposición, Roncaglia detalló cómo desarrollaron la investigación policial y subrayó que el menor llamado Pedro, de la provincia de Córdoba, fue rápidamente contenido, quedó a cargo de profesionales del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf) y fue trasladado a Córdoba. Además, recalcó que cuando detuvieron a Laurta en Gualeguaychú, en la habitación del hotel tenía su pistola con munición en recámara, es decir preparada para disparar. “Se trata de una mentalidad criminal”, subrayó en distintos momentos de la conferencia de prensa.

Según se adelantó, Laurta permanecerá por el momento en Gualeguaychú, donde está detenido, luego será trasladado a Concordia donde deberá responder por la desaparición de Martín Palacios y, posteriormente, será enviado a Córdoba para responder por el doble femicidio en esa provincia.

Nota en proceso…