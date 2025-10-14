Maria Corina Machado, debería estar ejerciendo la presidencia de Venezuela, legítimamente ganada. Fue la voluntad popular quien la ubico en ese lugar. Estoicamente, denuncia, critica, milita por concientizar al mundo del robo electoral que sufrió ella y los venezolanos.

Dice el dirigente Radical, que no le conozco otro trabajo que vivir del estado, solo dedicado cada 4 años a buscar el calor de los puestos que ofrece la cuestión pública, que la ahora NOBEL no colabora con la PAZ. Es indignante. Ella es a quien le robaron la paz, Nadie, ni los mas acérrimos opositores del régimen venezolano se atreven a decir que Maduro es legitimo presidente, Ni siquiera sus eternos aliados Argentinos (Lease “los K”) osan desmentir semejante robo.

Y si solicito la invasión de USA a Venezuela, fue para restablecer la democracia, el gobierno de las mayorías, fue para terminar con un gobierno que a la fuerza sigue llevando las riendas de un país, cuando claramente el pueblo, con la fuerza de los votos, lo saco de allí.

Corina Machado fue elegida como Nobel de la Paz y ningún dirigente, de ningún partido político, ni argentino, ni de otro país (al menos en mi información) opino que era defectuosa la elección.

En resumen, solo una persona que valida los regímenes dictatoriales puede opinar de esa manera, tan lamentable, tan ridícula.