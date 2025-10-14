Trump recibió a Milei en la Casa Blanca tras el auxilio financiero de Estados Unidos a la Argentina

El encuentro se concretó con demoras y sin reunión privada en el Salón Oval. Compartieron un almuerzo de trabajo.

El Presidente estadounidense Donald Trump recibió a su par argentino Javier Milei en la Casa Blanca, bajo la mirada ceremonial de The Color Guard, que dio la bienvenida a la comitiva argentina. Tras un breve saludo y la tradicional foto, Trump expresó: “Encantado de que esté aquí”, antes de ingresar con Milei al edificio.

El encuentro, que inicialmente iba a desarrollarse en el Salón Oval, sufrió modificaciones de último momento. Finalmente, los mandatarios no mantuvieron una reunión a solas y compartieron un almuerzo de alrededor de una hora junto a sus respectivos equipos.

El mandatario argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local), bajo una llovizna, escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, mientras los vehículos oficiales encabezaban y cerraban la caravana.

Milei llegó a la base militar Andrews acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- y Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

El canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, aguardaron a Milei en Washington. La comitiva se hospeda en la residencia oficial Blair House, frente a la Casa Blanca.

La cumbre se produce una semana después del auxilio financiero otorgado por Estados Unidos al gobierno argentino y en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre. Aunque se especulaba con posibles anuncios, desde el entorno presidencial advirtieron que no se esperan definiciones de peso.

Entre los temas en agenda figuran nuevos acuerdos comerciales, posibles inversiones y detalles adicionales del rescate financiero del Tesoro norteamericano. Un eventual acuerdo bilateral podría incluir la reducción o exención de aranceles para productos argentinos, hoy alcanzados por la tarifa base universal del 10% impuesta por Trump.

“Habrá una avalancha de dólares. Nos van a salir los dólares hasta por las orejas”, se entusiasmó Milei antes de viajar, al referirse a la llegada de inversiones en distintos sectores de la economía. En la misma línea, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que se trabaja en “un acuerdo comercial inédito” que otorgará acceso privilegiado de ciertos productos argentinos al mercado estadounidense.

Por la tarde, Milei participará en la Sala Este de la Casa Blanca de una ceremonia donde Trump entregará –de manera póstuma– la Medalla de la Libertad al activista conservador Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre pasado en Utah.

La delegación argentina tiene previsto regresar esta noche a Buenos Aires, con arribo estimado para el miércoles a las 8 de la mañana.