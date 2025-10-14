Deporte inclusivo: Echagüe y el Copnaf firmaron un convenio

Echagüe y el Copnaf firmaron un convenio que tiene como objetivo el deporte inclusivo.

El Atlético Echagüe Club firmó un importante convenio con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Secretaría de Deportes de Entre Ríos. El objetivo del mismo es fortalecer los espacios de acceso al deporte y la recreación para adolescentes de residencias socioeducativas y del programa “Deporte para Todos”.

A través de este acuerdo, la institución brindará clases gratuitas de natación y espacios recreativos, reafirmando su compromiso con la comunidad, la integración y la igualdad de oportunidades.

Participaron de la firma el presidente del AEC, Gustavo Piérola, y el tesorero, Roberto Rochi, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack; la subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente, Betiana Fornara, y el director de Protección Integral de las Adolescencias, Pablo Galarza.





Palabras tras el encuentro

“Nos parece muy importante este convenio tripartito. Con el Copnaf ya tuvimos experiencia en años anteriores; queremos volver a socializar la institución y es bueno que esté la Secretaría de Deportes por todo lo que significa esto, que es un proyecto social y deportivo”, expresó Piérola.

En ese mismo marco, añadió: “Lo que pensamos es hacer proyectos en el predio nuestro, de incorporar a chicos que tal vez no tengan la oportunidad de poder acercarse a un club. Acá en Echagüe tenemos las puertas abiertas para lograr que ellos tengan esa oportunidad, y el Copnaf y la Secretaría de Deportes son los puntales que pueden llevar adelante este proyecto”.