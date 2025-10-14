Seosper solicitó la instalación de un lactario en la sede de OSER

El Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (SEOSPER), presentó un proyecto formal para la creación y acondicionamiento de un lactario institucional en la sede de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

La iniciativa propone “refuncionalizar el espacio de la antigua cocina del IOSPER, actualmente en desuso, para convertirlo en un ambiente especialmente destinado al acompañamiento de las personas en período de lactancia”.

El proyecto se enmarca en la “Ley Nacional Nº 26.873 de Promoción y Concientización Pública sobre la Lactancia Materna, así como en las disposiciones provinciales que fomentan la instalación de lactarios en instituciones públicas y del ámbito de la salud”.

De esta manera, SEOSPER busca que OSER “se adecúe a la normativa vigente y, al mismo tiempo, impulse políticas de cuidado, igualdad y bienestar integral en el entorno laboral y social”.

“Con esta iniciativa, SEOSPER reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la equidad de género y la promoción de la salud, impulsando una política concreta que coloca el cuidado de las personas y las familias en el centro de su accionar gremial”.