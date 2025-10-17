Día de la Lealtad: ¿por qué se celebra el 17 de octubre?

El Día de la Lealtad es celebrado cada 17 de octubre y es la principal fecha conmemorativa del movimiento peronista. Fue elegida para conmemorar la gran movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo de Buenos Aires ocurrida el 17 de octubre de 1945, cuando exigieron y luego lograron la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido pocos días antes.

Esta concentración es considerada por los historiadores como el nacimiento del peronismo, así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino porque marcó la constitución de la clase obrera como sujeto protagónico de la historia argentina.

A las 23.10, en Plaza de Mayo, Perón salió ese día a un balcón de la Casa de Gobierno y brindó a la multitud un discurso histórico, en el cual prometió seguir con su defensa a los trabajadores y les pidió que volvieran a sus hogares y pronuncia las siguientes palabras: “Esto es pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre, que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la Patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda estremecer a este pueblo, grandioso en sentimiento y en número”, aseguró.

“Esta verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha, ahora también, para pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber para llegar al derecho del verdadero pueblo”, agregó.

También es llamado Día de la Lealtad Peronista o simplemente 17 de Octubre. Entre 1946 y 1954, este día fue feriado nacional.