Lanús le ganó a Godoy Cruz como local y lidera su grupo

Este viernes por la noche hubo acción en el marco de una nueva fecha de la Liga Profesional. Por la 13ª jornada del torneo, Lanús recibió a Godoy Cruz en el estadio Néstor Díaz Pérez, dentro de la Zona A. El árbitro de este juego fue Pablo Giménez, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

La primera ocasión clara del partido llegó desde los pies de Maximiliano González. El mediocampista del Tomba le puso punto final a una sucesión de pases con un remate desde afuera del área. Su disparo no fue el mejor y acabó desviado por el costado derecho del arco defendido por Nahuel Losada.

Al Granate le costó generar ocasiones de riesgo hasta que a los 33 minutos José Canale tomó la lanza desde el fondo y se mandó al ataque. El central construyó una pared con Dylan Aquino que le permitió ingresar al área por el costado izquierdo. Una vez dentro aprovechó la mala salida de Franco Petroli para definir al costado derecho del arquero: casi sin ángulo, el remate del central golpeó con el lado interno de la red del poste izquierdo. Un golazo para el 1-0.

Ya en el segundo tiempo, Godoy Cruz buscó el empate con sus armas y tuvo algunas buenas ocasiones de pelota parada. La primera fue con un tiro de esquina impulsado desde el costado derecho que dio en la cabeza de Luciano Romero y casi termina en gol en contra del lateral izquierdo.

Luego llegó con un tiro libre ejecutado por Gonzalo Abrego desde el costado izquierdo. Aunque el mediocampista buscó la conexión con un compañero, el balón acabó en dirección al arco y se encontró con un rechazo poco ortodoxo de Nahuel Losada. El Tomba empujaba, pero no encontraba respuestas.

Lanús, por su parte, tuvo una buena ocasión con un centro desde la derecha impulsado por Rodrigo Castillo que atravesó toda el área hasta el cabezazo de Eduardo Salvio. El potente remate del ex Boca parecía tener destino de gol, pero dio en el travesaño.

Castillo tuvo una llegada clarísima poco después. Una habilitación de Marcelino Moreno a espaldas de los centrales lo dejó de cara con Petroli, que esta vez salió bien y le ganó el duelo al atacante. Esta chance fue un aviso.

Con el Tomba jugado en ataque, un balón largo y la presión de Salvio le permitieron a Marcelino Moreno tomar el balón por el costado derecho. Luego de sacarse a un hombre de encima, Moreno desbordó por esa banda, ingresó al área y pasó el balón al medio para Castillo, que solo debió empujar para el 2-0 definitivo: iban 49 del segundo tiempo.

Con el triunfo, Lanús llegó a 26 puntos y lidera la Zona B del Torneo Clausura. Godoy Cruz, por su parte, tiene 10 unidades y se encuentra apremiado por la tabla anual en la lucha por no descender. Actualmente el Tomba tiene 27 puntos, apenas cuatro más que San Martín de San Juan, que será su próximo rival. Los de Pellegrino, en tanto, enfrentarán a Banfield en la próxima jornada.

-SÍNTESIS-

Lanús 2-0 Godoy Cruz.



Goles:

33’PT: José Canale.

49’ST: Rodrigo Castillo.



Formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Luciano Romero; Gonzalo Pérez, Ramiro Carrera; Lautaro Acosta, Alexis Canelo, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.



Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Morán; Misael Sosa, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Facundo Altamira y Agustín Auzmendi.

DT: Walter Ribonetto.



Cambios:

12’ST: ingresó Luca Martínez Dupuy por Misael Sosa (GOD).

18’ST: ingresó Gonzalo Abrego por Maximiliano González (GOD).

18’ST: ingresó Eduardo Salvio por Lautaro Acosta (LAN).

18’ST: ingresó Agustín Cardozo por Dylan Aquino (LAN).

32’ST: ingresó Santiago Martínez por Nicolás Fernández (GOD).

33’ST: ingresó Agustín Valverde por Lucas Arce (GOD).

33’ST: ingresó Luciano Pascual por Facundo Altamira (GOD).

36’ST: ingresó Nicolás Morgantini por Armando Méndez (LAN).

36’ST: ingresó Marcelino Moreno por Alexis Canelo (LAN).

41’ST: ingresó Sasha Marcich por José Canale (LAN).



Amonestados:

10’PT: Mateo Mendoza (GOD).

21’PT: Misael Sosa (GOD).

11’ST: Maximiliano González (GOD).

24’ST: Nicolás Fernández (GOD).



Árbitro: Pablo Giménez. VAR: Gastón Monsón Brizuela.



Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.

Video: Liga Profesional.