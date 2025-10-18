Argentinos lo dio vuelta y se llevó un buen triunfo ante Newell’s

Este viernes por la noche, la actividad por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional enfrentó a Argentinos Juniors y Newell’s. El árbitro del juego fue Felipe Viola, acompañado por Álvaro Carranza en el VAR.

El duelo comenzó con la Lepra dando la sorpresa. Un balón jugado en largo al área llegó a Carlos González y Gonzalo Maroni que no pudieron imponerse en sus respectivos duelos aéreos, aunque a partir de la presión de este último el balón salió hacia el costado izquierdo, dentro del área.

Tras imponerse con el cuerpo, Luciano Herrera aprovechó la oportunidad y metió un zurdazo que se clavó contra el poste izquierdo del debutante Sergio Romero: golazo y 1-0 para Newell’s a los nueve minutos.

Argentinos respondió con juego asociado y es por eso que encontró el empate a los 21 minutos. Un buen centro de Gabriel Florentín desde el costado izquierdo llegó al corazón del área, en donde un suave toque de Diego Porcel fue suficiente para desviar el balón y vencer a Juan Espínola para el 1-1.

El segundo llegó tras un tiro de esquina. El centro impulsado desde el costado derecho encontró un fallo de Espínola al intentar salir con los puños, con lo que permitió el cabezazo solitario de Erik Godoy, cuyo remate dio en Porcel y se desvió ligeramente para el 2-1 parcial a los 25.

Sobre el final de la primera mitad, Tomás Molina tuvo una muy buena chance para ampliar la diferencia en el marcador. El atacante primero recibió un pase filtrado al área y, sobre la línea de fondo, intentó habilitar a Alan Lescano, pero se encontró con una buena reacción del arquero visitante. En el rebote ganó de cabeza, pero Alejo Montero despejó su remate sobre la línea.

El Bicho desbordaba a los dirigidos por Cristian Fabbiani, que respondían con algún buen intento asociado. Un ejemplo es el centro que llegó desde la izquierda para Herrera. El autor del gol que abrió el partido no dudó y definió cruzado hacia el costado izquierdo de Romero, que reaccionó bien y despejó el balón con un manotazo.

Sobre el final, ya a los 44 minutos, un desborde por derecha de Molina derivó en un preciso centro para Leandro Lozano, que apareció por derecha y dejó el balón al medio en posición de Gabriel Florentín. El mediocampista definió de primera y clavó su remate contra el costado izquierdo del arco de Espínola para el 3-1 definitivo sobre el cierre del primer tiempo.

En el complemento fue una falla en la salida del Bicho lo que permitió una buena chance para Darío Benedetto. El atacante se sacó a su marcador de encima enganchando hacia el lado derecho y sacó un potente remate que Chiquito Romero desvió al tiro de esquina.

Argentinos, por su lado, tuvo el gol en los pies de Lozano que definió con la parte externa del pie derecho luego de una gran asistencia de Lescano. Tuvo mala suerte, porque su remate se fue desviado por el costado derecho del arco.

Lo último del partido fue la fuerte falta cometida por Éver Banega a los 36 del complemento, lo que le valió la expulsión. Con uno menos, la Lepra no tuvo forma de achicar distancias.

Argentinos ganó y llegó así a los 18 puntos, con los que aparece ahora como escolta de Defensa y Justicia; mientras que Newell’s quedó penúltimo con 11 unidades. En la próxima fecha, los de Nicolás Diez visitarán a Barracas Central; mientras que los rosarinos recibirán a Unión de Santa Fe.

-SÍNTESIS-

Argentinos 3-1 Newell’s.



Goles:

9’PT: Luciano Herrera (NEW).

21’PT: Diego Porcel (ARG).

25’PT: Diego Porcel (ARG).

44’PT: Gabriel Florentín (ARG).



Expulsado:

36’ST: Éver Banega (NEW).



Formaciones:

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Lucas Gómez, Gabriel Florentín, Diego Porcel; Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.



Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Martín Fernández, Luca Regiardo; Facundo Guch, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni; Carlos González.

DT: Cristian Fabbiani.



Cambios:

ET: ingresó Éver Banega por Luca Regiardo (NEW).

ET: ingresó Darío Benedetto por Gonzalo Maroni (NEW).

ET: ingresó Orozco por Facundo Guch (NEW).

4’ST: ingresó Román Riquelme por Gabriel Florentín (ARG).

22’ST: ingresó Sosa por Martín Luciano (NEW).

22’ST: ingresó Sosa por Hernán López Muñoz (ARG).

22’ST: ingresó Emiliano Viveros por Diego Porcel (ARG).

34’ST: ingresó Bentancourt por Tomás Molina (ARG).

39’ST: ingresó Gaspar Iñíguez por Luciano Herrera (NEW).



Amonestados:

19’PT: Luca Regiardo (NEW).

34’PT: Sebastián Prieto (ARG).

38’PT: Luciano Herrera (NEW).

40’PT: Saúl Salcedo (NEW).

41’ST: Orozco (NEW).

42’ST: Alan Lescano (ARG).



Árbitro: Felipe Viola. VAR: Álvaro Carranza.



Estadio: Diego Maradona.

Video: Liga Profesional.