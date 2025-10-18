Central Entrerriano superó a La Unión en un amistoso

Este viernes por la noche hubo amistoso de pretemporada para Central Entrerriano y La Unión de Colón. En el estadio José María Bértora, de Gualeguaychú, ambos equipos entrerrianos midieron fuerzas en la preparación para la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet. Este fue el primero de los dos encuentros de preparación previstos entre ambos equipos.

Con una buena presencia de público, el conjunto anfitrión se impuso por 74-62 mostrando superioridad en todos los cuartos del encuentro. Con buenos pasajes defensivos, las fallas en ataque del local permitieron a La Unión construir un parcial de 12-0 que pudo acercarlos en el tanteador durante el tercer cuarto. Sin embargo, ya en el desarrollo del tramo final, el Rojinegro alcanzó una máxima de 20 puntos (70-50).

En el conjunto gualeguaychuense destacó Aquiles Montani, autor de 16 puntos para la victoria de su equipo. Cerca quedaron Mario Ghersetti y Justo Catalín, con 13 y 10 puntos, respectivamente.

Ambos equipos volverán a verse las caras el próximo viernes. Ese día, el estadio Carlos Delasoie de Colón será sede del encuentro entre La Unión y Central Entrerriano en el último duelo de preparación de ambos antes de la Liga Argentina.

Derrota en Rosario

Rocamora jugó este viernes por la noche en el Rosario Arena Sports por la Copa Royaltech ante Provincial. No fue bueno el partido para el conjunto uruguayense, que cayó por un amplio marcador: 82-51.

El equipo dirigido por Cristhian Domínguez afrontó este cuadrangular jugando fuera de casa y en el partido por el tercer puesto deberá medirse con Santa Paula de Gálvez, que cayó ante Deportivo Norte de Armstrong.

Debut

Las fechas de estreno para los equipos entrerrianos en la Liga Argentina son las siguientes:-Domingo 2/11: Central Entrerriano - Deportivo Viedma.-Lunes 3/11: La Unión - Deportivo Viedma.-Miércoles 5/11: Rocamora - Deportivo Viedma.