Comienza el Torneo Federal Regional Amateur para los entrerrianos

La Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur se pondrá en marcha este sábado para los equipos entrerrianos. Aunque el fixture indica que cinco de los seis partidos de este fin de semana se disputan el domingo, la puesta en marcha del campeonato para los equipos de la provincia será un día antes.

El primer partido será válido por la Zona 4 y medirá a Recreativo San Jorge con Social y Deportivo Achirense. El cotejo comenzará a las 19.30 en cancha del conjunto elisense, en una zona que tendrá libre en la fecha inaugural a Lanús de Concepción del Uruguay.

La actividad continuará el domingo a partir de las 16.30 con la disputa de todos los duelos restantes para los conjuntos entrerrianos.

Fixture | Región Litoral Sur (Entre Ríos) | Fecha 1

-Zona 1:

Domingo 19/10:

16.30: Sportivo Urquiza - Neuquen.

Libre: Unión (Crespo).



-Zona 2:

Domingo 19/10:

17: Atlético María Grande - Aranguren.

Libre: Atlético Paraná.



-Zona 3:

Domingo 19/10:

17: Atlético Villa Elisa - Unión y Fraternidad.

19: Juventud Unida - Parque Sur.



-Zona 4:

Sábado 18/10:

19.30: Recreativo San Jorge - Social y Deportivo Achirense.

Libre: Lanús.



-Zona 5:

Domingo 19/10:

17.30: Barrio Nebel - Libertad.

Libre: Defensores de Pronunciamiento.

Torneo

En sí, el certamen comenzó este viernes con la disputa de algunos encuentros por la región Norte del país. En Jujuy, Talleres de Perico venció como visitante a Deportivo Luján por 3-1; mientras que Río Dorado se impuso como local ante General Güemes por 1-0.

También hubo acción por la Región Pampeana en sus zonas sur y norte de la provincia de Buenos Aires. En el norte hubo empate 1-1 entre Carlos Casares y Smith; mientras que por la zona sur hubo igualdad 2-2 entre Santa Rita y Atlético Villegas y victoria de Sportivo de Punta Alta sobre Bella Vista de Bahía Blanca por 1-0.