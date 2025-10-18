Sábado atípico: Boca y River juegan sus partidos por Liga Profesional

Este sábado se disputarán tres encuentros correspondientes al Torneo Clausura de la Liga Profesional. La actividad por la 13ª fecha del campeonato comenzará a las 15.45 y culminará entrada la noche. Habrá duelos correspondientes a las Zonas A y B.

15.45: Independiente Rivadavia - Banfield (Zona A)

La actividad del sábado comenzará en el estadio Bautista Gargantini, con Independiente Rivadavia recibiendo a Banfield a partir de las 15.45. El encuentro por la Zona A contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet. La transmisión será de ESPN Premium.

La Lepra mendocina viene de igualar el clásico ante Godoy Cruz por 0-0, resultado con el que quedó en la 13ª posición de su zona, con 12 puntos. El Taladro, por su parte, perdió ante Racing por 3-1 y quedó en la 12ª posición con 14 unidades, todavía cerca de los puestos de clasificación a la próxima ronda.

En primera instancia, este encuentro no contará con presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Nicolás Retamar.

DT: Alfredo Berti.



Banfield: Diego Romero; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryán, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.

DT: Pedro Troglio.

18: Boca Juniors - Belgrano (Zona A)

En un emotivo encuentro -será el primero sin Miguel Russo como DT desde su fallecimiento- Boca Juniors recibirá a Belgrano en La Bombonera. El partido iniciará a las 18 y contará con Pablo Dóvalo como árbitro. En el VAR del encuentro que irá por la pantalla de ESPN Premium estará Fernando Espinoza.

El Xeneize no jugó en la última fecha ante Barracas por el fallecimiento de su entrenador, por lo que quedó con sus 17 puntos en la sexta posición del torneo. El Pirata, por su parte, viene de empatar 1-1 con Estudiantes, resultado con el que quedó en la undécima posición de la Zona A con 15 unidades.

De no mediar inconvenientes, el encuentro contará con el entrerriano Leonardo Morales desde el arranque en el Celeste cordobés. Además estará en cancha el ex Patronato Gabriel Compagnucci entre los dirigidos por Ricardo Zielinski.

-Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.



Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.

20: Talleres - River Plate (Zona B)

La jornada por la 13ª fecha culminará en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Allí, Talleres recibirá a River Plate a partir de las 20, en el marco de la Zona B. El duelo contará con el arbitraje de Ariel Penel y la presencia en el VAR de Adrián Franklin. La transmisión correrá por cuenta de TNT Sports.

El equipo de Carlos Tévez viene de ganar un partido clave en La Plata ante Gimnasia por 2-1, con lo que suma 14 puntos y está undécimo en su grupo. River, que perdió seis de sus últimos siete partidos, viene de caer ante Sarmiento por 1-0 como local y suma 18 unidades, con las que está en la quinta colocación.

Sin confirmaciones oficiales, podría darse la titularidad del mariagrandense Milton Casco entre los dirigidos por Marcelo Gallardo.

-Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza; Ulises Ortegoza, Mateo Cáceres; Rick Lima, Federico Girotti y Valentín Depietri.

DT: Carlos Tévez.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi.

DT: Marcelo Gallardo.

Fuentes: Diario El Sol (Mendoza), TyC Sports y La Voz.