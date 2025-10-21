Primera Nacional: Patronato oficializó la salida de Gabriel Gómez

Ya es oficial: el ramallense rescindió su contrato con el Rojinegro.

Patronato anunció este martes la salida de Gabriel Gómez como entrenador del plantel profesional que milita en la Primera Nacional. A través de un escueto comunicado en sus redes sociales, el Rojinegro oficializó lo que era un secreto a voces: el fin del ciclo del director técnico nacido en Villa Ramallo.

“El Club Atlético Patronato informa que ha llegado a un acuerdo para llevar a cabo la rescisión del contrato de quien fuera el DT del Plantel Profesional Gabriel Gómez y su cuerpo técnico”, comunicó la cuenta oficial del Santo en Facebook, Instagram y X.

“Agradecemos su compromiso y esfuerzo durante este año en la institución, deseándoles éxitos en su futuro profesional”, agregaron en una publicación firmada por la Comisión Directiva.

Con pasado en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Mitre de Santiago del Estero, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Instituto de Córdoba, independiente Rivadavia de Mendoza, Agropecuario de Carlos Casares y Alvarado de Mar del Plata, Gómez dirigió toda la temporada 2025 al Rojinegro.

Ahora, el club buscará un nuevo DT bajo la conducción de Adrián Bruffal, el flamante presidente que estará acompañado por el exdelantero Víctor Müller en la comisión directiva (tendrá el rol de director deportivo) para tomar decisiones sobre lo futbolístico.