Hándbol: Argentina perdió con Alemania y quedó eliminada del Mundial U17

El seleccionado argentino de hándbol U17 jugó este martes en el marco del último partido del Grupo A del Mundial de la categoría. En la ciudad de Casablanca, Marruecos, el equipo argentino se midió ante Alemania con el objetivo de acceder a las semifinales del torneo. El duelo se disputó en el Salle Couverte Nouaceur y contó con el arbitraje de Lucas Fernandes Dezembro y Mohamed Ahmed Kamal Saleh.

No pudo ser para la Argentina que sufrió el poderío alemán durante el juego y cayó por un amplio 44-22 que lo dejó fuera de competencia. Los dirigidos por Eduardo Gallardo tuvieron como principal anotador a Agustín Refojos, que convirtió seis de los nueve intentos que tuvo.

El concordiense Jeremías Bosio fue parte del encuentro, pero no consiguió anotar en ninguno de sus tres intentos. Además recibió una penalización de dos minutos.

En Alemania destacó Leo Nowak con 17 tantos en 19 intentos, convirtiéndose en la principal figura del encuentro. También sobresalieron Leonard Volk y Lenn Strobel con seis tantos cada uno.

Argentina acabó segunda de su grupo con cuatro puntos, pero no consiguió ser la mejor segunda del torneo, con lo que quedó eliminada de las semifinales. Sí podrá optar por el quinto puesto, para lo que este jueves disputará las semifinales. Su rival será Estados Unidos, que terminó tercero en el Grupo A. El partido será a partir de las 9 de la mañana.

-SÍNTESIS-

Alemania 44-22 Argentina.



Formaciones:

Alemania (goles): Tobías Dengler, Friedrick Henselek (4), Julius Pöthke (3), Leonard Volk (6), Leo Nowak (17), Anton Hahn (1) y Lenn Strobel (6).

DT: Jochen Beppler.



Argentina (goles): Francisco Pérez, Nicolás La Delfa (4), Agustín Refojos (6), Ciro Carbone, Leandro Page Vargas (3), Santino Di Tullio (2) y Matías Svarzchtein (2).

DT: Eduardo Gallardo.



Ingresaron:

-En Alemania (goles): Kim Hüter, Tim Löhr (1), Can Akkoc (1), Julius Eisend (2), Maite Elze, Kalle Gaugisch (3), Jasper Anschütz y Moritz Detlefsen.



-En Argentina (goles): Ignacio López Munell, Jeremías Bosio, Facundo Gandolfo, Juan Pallero (3), Lucca Castro (1), Nehuén Mazzaferri, Juan Taiano, Lautaro Roa (1) y José Brancato.



Árbitros: Lucas Fernandes Dezembro y Mohamed Ahmed Kamal Saleh.



Estadio: Salle Couverte Nouaceur.