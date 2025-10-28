Allanamientos por una denuncia del Gobierno por defraudación contra funcionarios de Vialidad y empresas

En la sede central de Vialidad provincial, en avenida Ramírez, los uniformados buscan documentación. Foto: Gentileza Policiales y Judiciales.

En el marco de una investigación por presunta defraudación contra la Dirección Provincial de Vialidad llevada adelante por el fiscal de delitos contra la Administración Pública, Gonzalo Badano, la Policía lleva adelante 15 allanamientos en distintos lugares de Paraná y en otras tres provincias.

Según se informó a ANÁLISIS, la causa se originó a partir de una denuncia del actual director de la DPV, Ezequiel Donda, por supuestos hechos de corrupción detectados en 2024. Entre los acusados hay cuatro funcionarios de distintas áreas vinculadas a contrataciones y compras.

Se sospecha que se pagaron sobreprecios con presupuestos "inflados" en distintos rubros, por lo cual entre los acusados hay empresas proveedoras.

Los allanamientos se llevan adelante en viviendas particulares de los investigados en la capital entrerriana, así como dos en la provincia de Buenos Aires, dos en Santa Fe y dos en Córdoba.

En Paraná se llevaba adelante un allanamiento en una cooerativa textil ubicada en calle Emilio Caraffa.