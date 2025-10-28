Artistas intervendrán con sus obras y trabajos el Museo y Mercado de Artesanías

El proyecto se denomina Cruce y es impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas. Se trata de establecer un diálogo entre la artesanía y el arte contemporáneo donde se mezclan la tradición y la innovación, el oficio y la experimentación.

Proyecto Cruce consiste en la realización de una muestra colectiva curada por Casa Banano, donde un grupo de nueve artistas seleccionados intervendrán el Museo y Mercado de Artesanías Carlos Asiaín (calle Urquiza 1239, Paraná), estableciendo un cruce sensible entre los lenguajes del arte y el hacer artesanal. Las obras y los productos se dispondrán en diálogo con la arquitectura del museo y su historia material.

La inauguración será el 6 de noviembre a las 20, con exposición de obras y entrega de un premio estímulo Enersa. El período de muestra será hasta el 12 de diciembre, de 8 a 12.

Como continuidad, se proyecta para 2026 una residencia inversa: una visita y experiencia de las tejedoras e hilanderas del Museo de Artesanías en Casa Banano, con una clínica colaborativa orientada a potenciar sus procesos creativos y fortalecer su producción.

Esta propuesta surge del Laboratorio de Co-creación impulsado por la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos junto a artistas y emprendedores de la provincia. Los objetivos de Cruce son:

-Impulsar nuevas dinámicas para el desarrollo del mercado del arte y la artesanía.

-Generar cruces entre artistas contemporáneos y artesanos tradicionales.

-Crear experiencias significativas e inclusivas para el público.

-Promover el coleccionismo y la valoración de la producción local.

-Visibilizar el trabajo de artistas y artesanos entrerrianos.

-Integrar el arte y la economía social en proyectos de triple impacto.

-Participar en instancias colectivas como la Noche de los Museos y la Noche de las Galerías. Experimentar nuevas formas de crear, exhibir y narrar el arte y la artesanía.

Por otro lado, y como una activación especial, Proyecto Cruce en el Museo y Mercado de Artesanías será parte de la Noche de los Museos, que se realizará el 14 de noviembre de 19 a 24, con participación de instituciones patrimoniales de toda la provincia.